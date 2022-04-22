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謝忻也瘋九天玄女！阿翰開示「愛偷親被拍到」　她傻眼了

▲九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在近日掀起話題。（圖／阿翰po影片YouTube）
▲九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在近日掀起話題。（圖／阿翰po影片YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 07:01:34

九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在近日掀起話題，短短一週，影片目前在YouTube觀看數已經突破270萬人，聲勢相當驚人，就連藝人也全陷入瘋狂。近日謝忻也曬出影片，透露周遭的好友都在瘋九天玄女，怎料阿翰的回應卻讓她尷尬傻眼，引起熱議。

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▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
謝忻熬過不倫風波、裸照外流後，收拾好心情，時常在臉書、IG上與粉絲互動，開朗的態度也圈了不少粉絲，日前她前往髮廊設計造型，結果剛坐下不久，好友王少偉就驚喜現身，讓謝忻一連發出好幾則限時動態，開玩笑表示「討債是不是！想要嚇死誰」、「為何要窮追猛打，追我追到髮廊來，不要逼這麼緊！拜託」。

而王少偉隨後也坐在謝忻身旁的位置，接著開始觀看最近超夯的「九天玄女唯一指定姐妹」影片，還模仿影片中「800英尺、500英尺、降落！降落！」的手勢，讓謝忻在一旁笑瘋表示「身邊的人都在瘋九天玄女，根本就是迷弟」並且標註阿翰的IG。

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▲謝忻分享王少偉模仿九天玄女唯一指定姐妹招牌手勢，獲得阿翰回應，結果內容讓謝忻傻眼。（圖/謝忻IG）
結果阿翰看到之後，也轉發該限時動態，阿翰先是表示「感恩謝忻的支持，之前上節目的時候，很照顧我又貼心」原本以為回應就此打住，沒想到話鋒一轉，阿翰突然表示「雖然愛偷親親被拍到，但還是感恩一波」暗自提到謝忻過去不倫風波，讓謝忻又尷尬回轉貼文表示「............？？這種稱讚不如不要」意外再掀起討論。（編輯：張嘉哲）

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