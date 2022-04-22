逛7-11遇「真命仙女」秒害羞！8千網助攻　男獲救神展開

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貼文一出，網友紛紛回應「應用超商啊！買杯咖啡請他喝！」、「帶她去找九天玄女合看看八字再決定」、「把千元鈔票丟在地上，跟她說小姐，妳的錢掉了」、「過去唱給我你的LINE～讓我陪著妳去未來」、「小姐我在找一樣東西，妳有看到嗎？我的女朋友」、「走過去問她：小姐，請問幸福路怎麼走」、「我會買咖啡直接請她喝」；也有網友指出，可以出示LINE的添加好友畫面，再走上前問「小姐您好，我這有一題填空題，不知道您會不會？」
而原本看似只是打鬧嬉戲的貼文，沒想到原PO竟然真的採納網友意見「買了咖啡請她喝」，並且告訴她「店員聽錯多做一杯熱的」，原PO說「請她喝咖啡她也接受了，小聊一下她也願意跟我做朋友，然後就跟她說可以加杯子上賴的ID，跟她微笑說拜拜後就目送她上公車了」而他也逗趣地表示「接下來就是等她加我的緊張時刻，感謝網友，City 咖啡給我的勇氣，真實戀愛追求故事已經正在發生.....請廠商找我XD」。
如此神展開的劇情，讓不少網友看完該男真面目後，紛紛笑虧「其實你長得並不差啊，對自己有自信一點」、「如果真的成功的話，City 咖啡真的要賺翻了」、「突然想喝7-11的咖啡了哈哈哈」、「你在幫city cafe做廣告對不對，整個城市都是你的聊天室」、「笑死我了，真的買咖啡去給她喔，祝你成功啦！」（編輯：張嘉哲）