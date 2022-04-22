信義「九天玄女」深夜降落！高跟女謎跪拍貼機 畫面瘋傳
網紅阿翰近日推出「九天玄女唯一指定姐妹」系列影片，廣受好評，片中經典台詞「800英尺！500英尺！降落！降落」更是不少人爭相模仿。不過，近日就有網友深夜經過信義區時，卻發現一台拍貼機裡頭，一名女子跪在地上，似乎不是在拍照，畫面曝光後掀起巨大討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「奇怪.....大半夜的不睡覺這是在幹嘛啊？」只見貼出的照片，韓式復古拍貼機的廣告燈在黑暗中發光，但仔細一看拍貼機裡頭，竟然有一名女子身穿短裙、高跟鞋跪在地板上，且前方疑似還有另外一個人，看起來並不像是在拍照，讓人好奇為何跪在地上。
貼文一出，立刻吸引破7千名網友朝聖「喔不.....被發現了」、「會不會錢掉在地上了啊？哈哈哈哈哈」、「深入檢查最快吧」、「我們要有實事求是的精神，應該深入檢查」、「可能在裡面求婚吧....還蠻感人的，女生跟男生求婚」、「你可以站在門口約人過去排隊，等他們出來應該很尷尬」、「現在的年輕人吼....終究是年輕人」。
而由於拍貼機外頭的廣告剛好寫著「不拍照，下凡來幹嘛？」，讓不少人直接聯想到最近阿翰的九天玄女，紛紛笑虧「信義九天玄女降落了啊！跪拜懂嗎！」、「九天玄女深夜信義下凡！跪著拜」、「九天玄女唯一指定降落地點：信義拍貼機」、「我真的快笑死，怎麼會這麼剛好，那廣告真的很哭」、「被廣告標語笑到不行」。（編輯：張嘉哲）