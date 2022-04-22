賣芭樂這麼競爭？辣妹「兩塊布遮三點」叫賣 本尊神到了
現在連賣芭樂都非常競爭了！近日網路上瘋傳一段影片，影片中一名比基尼女子穿著火辣站在馬路邊，手拿一顆芭樂叫賣，連路過的狗都看得目不轉睛，影片在各大論壇以及社團瘋傳，不少網友紛紛調侃表示「現在賣芭樂這麼競爭是不是？XD」、「跪求販售地點，來給她捧場一下」而隨著討論度升高，女子的身分也隨之曝光。
近日瘋傳的影片當中，可以看到一名短髮正妹穿著比基尼，露出修長美腿賣著芭樂，而穿著的比基尼尺度也相當大，只用兩塊布遮住三點，從背後觀看可以看見兩片屁股蛋直接露出，不過比較尷尬的是，即便車水馬龍，仍舊沒有車子駐足購買，僅有民眾牽狗散步經過時，狗狗眼神緊盯看傻眼，畫面相當逗趣。
影片曝光之後，不少網友紛紛熱烈討論「我不知道現在賣芭樂也這麼競爭欸？」、「販售地點在哪邊啊？」、「沒有停下來的人會不會太不識貨啊XD」、「哪一個芭樂攤我來光顧一下」、「各位有看到那隻狗的眼神嗎，真的要笑死我了」、「穿這樣賣芭樂，狗狗經過的表情都知道不合理，笑死」。
而也有網友眼尖發現瘋傳影片中，右上角有看到浮水印，循線找到來源，發現該影片是YouTube頻道「百大SG 頻道」所發出，販售芭樂地點所在位置在「雲林斗六棒球場」附近，而比基尼正妹就是Show girl寧寧，僅有168公分的她身材姣好，Show girl經驗非常豐富，沒想到這次因為在路邊穿著清涼販售芭樂，意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）