汪小菲揪員工直播燒烤炫耀　網酸：又踩大S地雷

大S日前和具俊曄婚後首度同框，品嘗米其林美食，神仙眷侶讓外界羨慕不已，在場還有小姨子小S力挺，一家和樂融融畫面速迅傳遍兩岸，汪小菲不遑多讓，隔日也開直播，秀出和員工們在別墅庭院外烤肉畫面，氣氛非常熱烈，似有較勁意味，有網友笑說：「這波反擊太牛了！」也有人一看嘆了口氣說，汪小菲又踩大S地雷，難怪兩人走不到一起。





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▲汪小菲非常愛吃燒烤，每天吃也不膩。（圖／翻攝微博）

▲具俊曄（左二起）和大S、小S到米其林二星餐廳用餐，廚師向他介紹法式料理。（圖／翻攝韓國論壇）

汪小菲被母親張蘭爆料最近因疫情關係，關掉4家餐廳，但完全不裁員，還會幫被隔離的員工張羅民生物資，是個良心企業的老闆，他19日直播和員工一起烤肉，一邊拿著肉串一邊撒香料，不時要員工多吃點，過程笑聲不斷，網友開玩笑說：「特殊時期，有這樣的老闆真好！不過，這是不是在氣某人呢？」





不過，看過大汪同台的實境節目《幸福三重奏》的粉絲們想法大不同，大S曾經在節目上抱怨過汪小菲太愛吃燒烤，因為他是北京人，每天都瘋狂吃烤串，晚餐又涮羊肉，又要放孜然粉，在台灣到處找羊肉，整個房間都是散不掉的孜然味，「我真的是被他嚇死，他不管去哪裡，就是要羊肉跟孜然！」





▲汪小菲揪員工吃烤串，展現好老闆風範。（圖／翻攝微博）

▲汪小菲揪員工吃烤串，被網友笑說在跟大S示威。（圖／翻攝微博）

大S曾說在北京每天就是「烤串、羊肉爐、海底撈」3種東西輪著吃，讓她受不了，住一段時間就變瘦。而汪小菲則是對鹹湯圓、鹹肉粽完全無法接受，覺得這又油又鹹根本無法入口。粉絲說，「兩人南北飲食口味差異甚大，難怪走不到一塊」、「能夠在一起10年不容易了」、「每天吃烤串我也受不了」，飲食文化差距可能也是離婚主因。



