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機車行接外國客戶！網見「報價單」嗨翻：服務費可加一倍

▲一名外國人在台保養機車，機車維修員開出的報價單讓網友感到佩服。（示意圖／取自pixabay）
▲一名外國人在台保養機車，機車維修員開出的報價單讓網友感到佩服。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 10:45:40

機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，各處都能看見其林立在街上，而一般人到機車行維修時，都會收到品項的報價單，近日一名機車維修員也分享，自己開給外國客戶的「全英文維修菜單」，網友看完後都感到佩服，紛紛大讚「太猛」、「這個服務費要+200%」。

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一名機車維修員在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中為機車維修報價單，原PO表示，此次客戶是一名外國人，因此特地為對方開了「外語菜單」，只見報價單上，維修員詳列了11項保養項目，收價2300元後，再用英文簽名，用心的服務受到網友讚賞。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲為了服務外國客戶，原PO用全英文寫下保養項目，超流利英文讓網友讚翻。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，網友們紛紛留言大讚「這是醫師在寫病歷吧」、「沒遇過有英文服務的，太猛了」、「服務太周到了吧，不過2300也真便宜」、「寫英文就算了，重點連字體都寫那麼好看」、「被機車耽誤的英文老師」、「這零件看起來大修了，但才2300，真便宜」、「行行出狀元，敬業精神值得佩服」。

此外，不網友對「落落長」保養項目，價格僅2300元感到困惑，對此有人也專業的回覆「這台車是收到原廠通知召回活動回廠，原廠會吸收引擎安裝工資，額外費用才由客人自費」、「下面許多內容，是註釋維修的內容，只有上面1~2項才是維修品項」、「引擎召回不用錢，上面的部分是自費的，所以很便宜」。（編輯：張志浩）

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