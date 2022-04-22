探病「要做CPR」？家屬口誤被名醫糾正 下秒結局超尷尬
台灣國內本土疫情嚴峻，許多醫院針對探病者也有嚴格的防疫規定，需出示探病日前3天內的抗原快篩或PCR檢測陰性證明，對此台大醫院婦產科名醫施景中也分享一件趣事，指出孕婦家屬口誤把PCR講成「CPR」，怎料在自己糾正對方後，下秒更尷尬的是立刻發生。
施景中昨（21日）在臉書發文提到，某位孕婦的媽媽陪她一起來看產檢，在談到安排剖腹生產的事宜時，孕婦的母親突然詢問「到時候住院我陪她，我是不是也要跟她一起做CPR？」當下施景中忍住不笑，並立刻更正表明「是PCR不是CPR」。
在施景中更正說詞後，產檢繼續進行，但沒過多久，自己也脫口說出「妳們CPR的時間安排在X月X日」，一說出口後當下就感到相當尷尬並連忙道歉，他也提到，應該是自己早上7點就到醫院開刀，門診轉診病例一樣很多，有喜有悲，忙到傍晚，最後真的累了，需要來瓶提神飲了吧」。
貼文一出，網友們紛紛留言「醫師你累了嗎」、「反正大家都清楚不是CPR就好」、「還好真的不用CPR就好」、「還有DNA講成NBA的」、「其實好多人都會講錯...很有趣啊哈哈哈」、「我也一直說錯，同事們一直狂笑，疫情緊繃下的小樂趣」、「這位媽媽太可愛了」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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