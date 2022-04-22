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Netflix越來越少人看？「殘酷理由」粉絲沉默：早沒用了

▲串流影音平台龍頭Netflix（網飛）日前釋出最新一季財報，宣布自創辦以來首次出現付費訂閱人數下滑20萬名。對此，就有網友點出Netflix越來越少人看的關鍵，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲串流影音平台龍頭Netflix（網飛）日前釋出最新一季財報，宣布自創辦以來首次出現付費訂閱人數下滑20萬名。對此，就有網友點出Netflix越來越少人看的關鍵，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 11:23:39

串流影音平台龍頭Netflix（網飛）擁有眾多用戶，其原創影集和電影備受影迷們討論。但日前Netflix釋出最新一季財報，宣布自創辦以來首次出現付費訂閱人數下滑20萬名，而引起外界關注。對此，就有網友點出Netflix越來越少人看的關鍵，好奇詢問「是不是很膩？」隨即掀起討論。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己從以前至今都不怎麼看韓，「不知道為什麼，許多韓劇我都感受不到情感，或許是語言的關係吧」，但他解釋也從觀看不少夯劇，包括《魷魚遊戲》、《殭屍校園》等。不過，他亦強調「大熱門的韓劇爽還是有限吧，比較喜歡科幻片、恐怖片、爽片之類的」，最後不解詢問「而Netflix也被韓劇稱霸太久了吧？是不是很膩？卦」。

▲Netflix示意圖。（示意圖／翻攝pexels）
▲網友好奇詢問「Netflix被韓劇稱霸很久，是不是很膩？」（示意圖／翻攝pexels）
貼文一出，隨即引起不少用戶認同留言，「就是這樣的狀況，我打算不續約了」、「我不喜歡韓劇所以Netflix很久沒看了」、「真的…榜上都韓劇」、「韓劇詭異的片也是一堆」。

但也有人意見相左，反而認為「這怎麼會是netflix崩的原因... 就是受歡迎才在榜上，你該問沒韓劇會死多慘」、「不會啊，美劇一堆爛尾或沒錢收工的讓人更氣」、「什麼Netflix 上面都是韓劇，我怎麼沒感覺？」、「不會啊！反而對韓劇才有信心了，多出點好嗎」、「各國都被韓劇洗榜現在就韓劇好看」。

甚至還鄉民強調，其實平台也有各國影集可供觀看，「不用管排名啊，有那麼多片」、「除了韓劇還有很多吧！只是沒在榜上你不會注意罷了」、「你可以看排名外的...」。

據外媒《CNBC》報導，Netflix公司營收成長已出現大幅放緩，全球第一季訂閱用戶下滑20萬名，預計第二季將減少200萬名，距離Netflix上次訂閱用戶下跌已經是2011年10月了。而Netflix亦將原因指向共享帳號的用戶，並預告未來將不排除向這群用戶收取費用，另外也認為與串流市場競爭加劇、通膨嚴重，以及俄烏戰爭有關。（編輯：陳雅雲）

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