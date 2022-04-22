租屋族注意了！房東突提「這要求」藏陷阱 內行秒懂嚇壞
因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，使自己的權益受損，一名網友日前就分享，在看完房子後，房東竟要求先結清2個月的押金，才能繼續後面的流程，令他感到相當不對勁。
該名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣方攏滴+」發文提到，最近自己有租屋需求，在看完一間房子後想要簽約，但房東卻說「必須先付2個月的押金，付完後才可以看合約內容並簽約」，由於流程太過奇怪，因此發文詢問「這是不合理的對吧?」
貼文一出引發熱議，網友們紛紛留言「非常不合理，別租」、「不好溝通就算了，以後有事無法商量」、「不合理，太難相處怕以後找麻煩，房子再找囉」、「完全不合理，這種房東還是不要有接觸的好」、「你不如說先試住2個月，覺得滿意再付租金」、「真的很誇張耶！這房東不要租」、「會講這種話的，應該不是屋主吧」。
此外，也有網友分享正常的租屋流程，「租屋要公證，公證人會對雙方做好互利的問題與協調加註等事項，再做雙方簽證與繳手續費與納稅」、「簽約時才付租金押金，看清楚租約合同，兩者皆無異議才簽約，若有異議當場提出」、「租賃是約簽約、當場看、當場付1個月租金及2個月押金，合計3個月的費用」、「合約審閱期間是3天」。（編輯：張志浩）