火鍋醬料區為何擺砂糖？「神功能」外行不懂：連店員也愛
台灣火鍋店林立，而不少老饕皆會自行調配醬料，將美食沾取後提升口感。不過，就有女網友表示，常在火鍋店醬料區看見砂糖或花生粉等調味品，讓她相當不解。問題一出，隨即釣出內行抖出功能，還有火鍋店員驚艷直呼「自己吃一次也愛上！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上好奇發問，表示「一直很好奇，為什麼火鍋店的醬料區會有砂糖？有些是二砂，有些是白砂，有一些是細砂，甚至有些還有顆粒花生粉」。她緊接著貼出一張照片，從畫面中可見，火鍋醬料區除了一般常見的辣椒、醬油以外，還可以看見一瓶專門存放砂糖的調味罐，讓她對於該景象相當不解。
照片曝光後，就有內行揭開用途，指出有解辣和提味兩大功能，「醬料加糖很常見吧...可以緩和麻辣鍋的辣」、「可以降低辣度」、「其實這樣醬料會多一個層次，好吃」、「可以提味」、「因為鹹會死鹹，加糖可以調和鹹度，比如滷肉一定要加糖」。
此外，還有老饕不藏私教學獨門配方，直言「沙茶醬沒加糖我直接翻臉」、「據我所知花生粉是跟沙茶醬一起配的」、「喜歡砂糖加沙茶～然後再加蔥花蒜泥生蛋黃」、「沙茶+花生粉+砂糖味道超讚」、「懂吃才會加」。
甚至還釣出火鍋店員工分享，「以前我做過的火鍋店也有放白砂糖，我看過有客人白砂糖加沙茶這樣用的醬料，我就好奇問她好吃嗎？她說好吃，妳可以試試啊」、「如果有點麻辣鍋的話，油條煮一下沾砂糖吃超好吃，以前在某麻辣火鍋店工作的時候，聽前輩說饕客都會這樣吃，後來自己吃一次也愛上」。（編輯：陳雅雲）