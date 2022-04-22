好市多「標價、貼標」差117元？他看愣求助 正確算法曝
美式賣場好市多因為物美價廉緣故，加上時不時就推出特定的商品，即便需要繳交會員費，仍舊成為不少人補足日常生活用品、食材的首選之地，不過近日有民眾發現，有商品「架上的標價」，和商品「包裝上的貼標價」不一樣，因此上網發問，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天他在逛好市多時，發現商品架上的標價為289元，但再仔細看包裝上的貼標後，價格竟然變為406元，中間117元的差價，讓困惑的他詢問「為什麼標價跟貼標價不一樣？是我數學不好嗎？」
貼文曝光後引發熱議，許多網友認為這是購物基本的認知，紛紛給予解答「稱重量的，標牌是指一公斤289，但實重不止一公斤，這樣夠明確了嗎」、「稱重計價啊」、「289乘上1.406公斤，就是406」、「睡飽點應該就看清楚了」、「哈哈是秤重啦，理解能力可能要加強喔」、「看板標價為1KG/$$289（含稅優惠），並不是指一盒289元」。
不過，也有不少人推測，原PO可能是針對商品貼價顯示，「未含稅275元」與架上標價的289元不同，感到困惑，對此有內行網友也指出「275是未税價格，乘以1.05價格，含稅率後會等於288.75約等於289，這是每公斤含稅價格（即標價），再乘以商品實際重量就是標籤上的賣價」、「275乘1.05=289（含稅），再乘1.406（重量）=406元」、「魔鬼藏在細節裡，275是指未稅價，289是指稅金含在內，要買的話是用含稅金的去算」。（編輯：張志浩）