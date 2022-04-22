衛生紙一次都買好幾牌？她愣：要幹嘛 「用途」掀網共鳴
由於家庭和生長環境的不同，每個人的習慣都會有所差別，因此許多人常在搬離家與朋友外宿時，常會意外發現一些趣事，近日就有網友分享，新室友會「依造情境」使用不同種類的衛生紙，讓她大吃一驚，貼文一出引發熱議。
原PO在PTT以「大家會分情境用不同衛生紙嗎」為題發文，指出最近剛搬家，和以前認識很久的國中同學一起住家庭式的屋子，竟然發現「他們會在不同地方放不同的衛生紙，不是廚房有廚房紙巾的那種，而是房間跟廁所放比較厚柔的，客廳放比較便宜的」，令她感到相當新奇。
對此原PO室友解釋，「因為都是女生，上廁所要用好一點的擦，而客廳頂多吃飯擦嘴巴而已，所以就看哪個有特價就買，因此家裡儲物櫃打開，都會有2-3種品牌的衛生紙」，原PO則提到自己是一包就四處用的人，所以「一開始還以為只是買多了，所以放不同的，結果是室友有講究，好奇大家會不會也有這樣分呢？」
貼文一出，網友們紛紛留言「會耶！廁所用衛生紙，日常用盒裝面紙，廚房用廚房紙巾」、「我廁所也是放三層的，客廳隨便」、「我客廳房間用的比廁所貴耶，面紙講求手感」、「我也是客廳都放加油站換的便宜貨，廁所用大賣場的的」，此外，也有網友說道「天啊沒有分過耶，好懂生活喔」、「我只有分大號用濕紙巾小號用衛生紙的分法」、「不會分，反正就是衛生紙」、「不會，一次用好點就好了」、「想過要分，但感覺很麻煩」。（編輯：張志浩）