桃園確診小姐妹被醫院請回？院方回應了！

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據了解，桃園市這一對年齡分別為13歲和11歲的姐妹家境清寒，平常由患有重聽的媽媽獨力扶養。這個月16日兩姐妹確診，妹妹的狀況比較嚴重，疑似有休克的現象。姐妹被送到聖保祿醫院急診救治，2姐妹脫離險境後，院方竟然因為醫院沒有病房而被要求返家，此舉也讓姐妹的家屬感到心寒。
最後由里長向市議員朱珍瑤求助，轉介至林口長庚醫院治療才算有了轉機。朱珍瑤也表示，聖保祿並非兒童急診醫院，不應苛責院方，但她將炮口指向中央表示，醫療量能吃緊可以被體諒，但之前衛福部長陳時中曾說要確診民眾自行應變，讓她大嘆「別人的孩子死不完」。
桃園市衛生局對此也表示，桃園目前有林口長庚、部立桃園醫院和804醫院提供24小時兒科急診，針對居家照護兒童每日都有視訊診療的門診，聖保祿不是兒科重症醫院，衛生局尊重醫師的專業評估，若醫師評估患者需要住院，但院內沒有病房或設備無法照顧，醫院也會協調轄內或桃園市以外的醫院，並啟動轉診制度。
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