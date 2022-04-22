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桃園確診小姐妹被醫院請回？院方回應了！

▲桃園一對小姐妹染疫到聖保祿醫院急診，脫離險境後院方因為沒有病房要求姐妹回家引起民眾熱議。（圖／示意圖／取材自unsplash）
▲桃園一對小姐妹染疫到聖保祿醫院急診，脫離險境後院方因為沒有病房要求姐妹回家引起民眾熱議。（圖／示意圖／取材自unsplash）

記者李春台/桃園報導

2022-04-22 14:07:36

家住桃園的一對姊妹近日因為染疫確診，被送到桃園聖保祿醫院急診，其中妹妹狀況較為危險，險些休克。但院方急救後姊妹脫離險境，居然因為院內沒有多餘的病房，要求2名姊妹「不然妳們先回家」，讓家屬十分心寒。聖保祿醫院今（22）日澄清表示，這對姐妹因染病比軟虛弱,都在本院急診診治, 因本院專收病房已滿, 才聯絡轉至長庚, 病人沒有回家。桃園市衛生局也表示，目前小姐妹在醫院照顧下健康狀況已經恢復。

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據了解，桃園市這一對年齡分別為13歲和11歲的姐妹家境清寒，平常由患有重聽的媽媽獨力扶養。這個月16日兩姐妹確診，妹妹的狀況比較嚴重，疑似有休克的現象。姐妹被送到聖保祿醫院急診救治，2姐妹脫離險境後，院方竟然因為醫院沒有病房而被要求返家，此舉也讓姐妹的家屬感到心寒。


最後由里長向市議員朱珍瑤求助，轉介至林口長庚醫院治療才算有了轉機。朱珍瑤也表示，聖保祿並非兒童急診醫院，不應苛責院方，但她將炮口指向中央表示，醫療量能吃緊可以被體諒，但之前衛福部長陳時中曾說要確診民眾自行應變，讓她大嘆「別人的孩子死不完」。


桃園市衛生局對此也表示，桃園目前有林口長庚、部立桃園醫院和804醫院提供24小時兒科急診，針對居家照護兒童每日都有視訊診療的門診，聖保祿不是兒科重症醫院，衛生局尊重醫師的專業評估，若醫師評估患者需要住院，但院內沒有病房或設備無法照顧，醫院也會協調轄內或桃園市以外的醫院，並啟動轉診制度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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