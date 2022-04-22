一個人吃海底撈！突被店員姐姐「溫暖加菜」 真相超感動
中國知名火鍋品牌「海底撈」，自從來台設點後就迅速括起旋風，對愛吃鍋的台灣人來說更是一大福音。近日，一名女網友就分享，店員看她都只有點肉，於是就貼心的主動送上招待菜盤，讓她相當感動。
網路論壇Dcard，一名女網友PO文表示，再看到那麼多人都被海底撈招待過後，決定衝去海底撈吃飯享受，由於沒有很餓，她只有點巴沙魚和豬油拌飯來吃，怎料「巴沙魚都還沒吃一半，就快飽了，完蛋等一下要怎麼吃水果跟冰淇淋啊」，服務員就突然拿了一盆菜來招待，「她說看我只有點肉，所以招待我一些蔬菜，營養要均衡，現在疫情…」
這貼心舉動讓原PO相當感動，「我超感動的，素未謀面的人居然那麼關心我，裡面有香菇、香菜、蓮藕、白菜，可我好飽喔」。
值得一提的是，即便服務員交接後，第二位服務員仍不忘提醒原PO要記得吃水果甜品和冰淇淋，「結完帳姊姊還跟我說沒有限時間，還可以繼續坐可以再去吃一些冰淇淋啊！謝謝姊姊，我真的好飽喔」，而且最後帳單才花了315元。
暖心貼文一出，大家也留言分享，「去海底撈吃不到500的人都好強」、「好！我決定要一個人去吃了」、「我點豬肚雞湯，裡面滿滿的料加上豬油拌飯，也是巴沙魚！也是超飽，最後再來個銀絲卷收尾 300多～超級飽！」、「我今天也去京站海底撈也指定番茄弟陪坐！被服務員送了一隻可愛布娃娃，小菜甜點水果都跟你一樣好熟悉的感覺」、「這盤菜招待我我會哭，只有白菜敢吃」。（編輯：詹鎰睿）