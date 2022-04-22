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共享機車哪牌最強？GoShare非第一　這牌小資讚划算

▲網友詢問共享機車哪牌最好騎，GoShare非第一，這牌小資讚划算。（示意圖／unsplash）
▲網友詢問共享機車哪牌最好騎，GoShare非第一，這牌小資讚划算。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 16:20:17

近幾年來共享汽、機、單車相當流行，就有人詢問，目前共享機車三大龍頭GoShare、WeMo、iRent，究竟哪一牌比較好騎、方便，該文引起一眾用戶討論，經整理，網友心目中最喜愛的共享機車為Wemo。

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原PO於PTT上發文，表示近期剛到台北生活，認為共享機車比捷運、公車更能滿足他的需求，於是整理了各品牌的優缺點，也詢問眾人最喜歡哪個牌子？原PO認為，WeMo的優點是有優惠方案可以購買，25歲以下還有青春方案能省一點錢，活動優惠券滿多的，騎乘金自動扣抵，不像GoShare要另外選優惠，很容易忘記；而缺點是不能自己換電池，騎到沒電會被限速。

他又指出GoShare的優點，認為活動跟優惠頗多，而且可以自行去換電站換電池，不用怕騎到沒電得找車換；缺點則是資費較高，無方案可以購買，第一次用的人可能不知道怎麼啟動，且卡住的時間會一直累積計費；最後則提到iRent優點為資費便宜，且一個 APP可同時借汽車及機車；缺點是機車腳踏處太高，騎乘姿勢比較不舒服。

▲不少機車族都曾在下雨天被偷過毛巾。（示意圖／翻攝爆怨公社）
▲原PO比較了三大共享機車品牌。（示意圖／翻攝爆怨公社）
該文掀起一陣討論，而其中獲得最多人喜愛的品牌是WeMo，「WEMO比較好騎、但最後應該取決於你就近哪個品牌有比較多車給你騎...不然你都可以自己走到家了......」、「wemo真的滿適合北漂學生的，看最近那個贊聲活動榜上都是台北學校就知道了」，缺點是「wemo最好，但唯一的缺點是下雨天煞車很容易煞死」，「Wemo太慢了，而且車子幾乎都比較舊髒，也容易找到沒電比實際上能騎的距離短又久多花錢」。 

GoShare和iRent也有一眾使用者「騎GoShare覺得不錯」、「GoShare的帽子神臭！但服務範圍比wemo大很多，去比較遠的地方還是推GoShare」、「最喜歡iRent，便宜椅墊大，我是不會覺得腳踏太高」、「irent的客服很爛，車子出過3次狀況都是租irent，客服會讓你氣到咪咪冒冒」。 （編輯：李惠婷） 

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