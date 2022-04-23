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7-11「最強食物」突擺架上回歸！眾眼睛全亮：等你等一年

▲7-11因為其咖啡、微波食品都非常經典，往往推出新品時都會掀起討論。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲7-11因為其咖啡、微波食品都非常經典，往往推出新品時都會掀起討論。（示意圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 09:50:59

台灣便利商店密度超高，因為其24小時營業的特性，加上幾乎可以滿足民眾日常生活的需求，成為現金不可或缺的店家。而近日，就有網友分享自己去逛7-11時，意外發現一款常常限定販售的「冷義大利麵」悄悄回歸，於是購買嚐鮮，貼文釣出不少常客透露「終於回來了！這超好吃」、「真的超級好吃.....等你等了一年」引發討論。

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原PO在臉書社團「7-11/全家各超商新品共享區」貼文指出「小七的鮮蝦明太子冷義大利麵又回歸啦！真的很好吃，那個醬真的很厲害，這個熱量低到吃完彷彿可以穿回22腰的制服」原來這款義大利麵與一般款式不同，主打的是低熱量且是以冷麵吃法不需要微波，但因為不是常駐商品，每到夏天之時都會固定回歸，讓不少網友眼睛為之一亮。

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▲7-11鮮蝦明太子冷義大利麵又再度回歸，不少常客眼睛為之一亮。（圖/7-11/全家各超商新品分享區）
貼文一出，網友紛紛回應「每次看到鮮蝦明太子冷義大利麵回歸時，就知道夏天又來了XD」、「等了你一年終於啊！夏天又來了呢」、「這個真的超好吃，以前有賣時一週吃好幾次哈哈」、「我也好喜歡這款，夏天吃真的很清爽欸」、「這個終於回來了！等好久啊」、「每年最期待夏天回歸這個XD終於回來」。

不過，也有網友表示「通常醬汁我都倒ㄧ半就好了，不然太多有點鹹」、「這個好吃，但醬汁不要倒光，會比較偏鹹一點喔」、「這個回歸是減肥版的XD超清爽的啦，熱量真的很低，不過記得醬料不要倒光喔，有點偏鹹」、「這一款我也大推，它的醬料其實給很多，我會自己煮義大利細麵，還有川燙海鮮加進去，可以變兩餐！」（編輯：張嘉哲）

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