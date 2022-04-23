阿翰九天玄女在夯啥？他愣：不好笑啊 眾揭「爆紅關鍵」
網紅阿翰近日在YouTube影片中飾演算命阿姨「廖麗芳」，其中九天玄女「唯一指定姐妹」的無釐頭橋段受到許多觀眾愛戴，目前觀看次數已經突破410萬，不少藝人也爭相模仿，而短時間就掀起熱議，也讓一些網友好奇，究竟「好笑在哪」，貼文引發熱議。
一名網友在PTT以「為什麼藝人那麼吃阿翰的梗?」為題發文，提到「阿翰前陣子上了一部九天玄女的影片，我跟我爸一起看的，兩個人途中都沒笑」，不僅如此，父子倆影片也看到一半就選擇關掉，而另原PO意外的是，隔天他在使用社群媒體時，卻發現許多藝人都在模仿影片中的哏，因此疑惑地詢問「先前都沒看過這麼多藝人同時轉發YouTuber的哏，這次為什麼能爆紅？」
貼文一出，網友們紛紛留言「明明就很好笑」、「你看一下觀看次數，大多人都很愛吧」、「他每一部都很用心又好笑啊」、「他的笑點是偏模仿的，可能要看過或遇過一些他模仿的人物，就會會心一笑」、「影片用心吧，至於笑點就看有沒有對到胃口」、「房東阿姨更好笑，但這部也很用心」、「紅在模仿的是日常會看到的角色（女性為主），然後有原創性」。
此外，也有網友特地回文表示，「阿翰表演的特別，在於他模仿的角色，一看都會發自內心覺得很像，但偏偏他模仿的角色都是叫不出名字的，包括國中女生、陽光男孩、算命阿姨、外籍新娘等，他厲害的地方就是把你潛意識中，這些角色的模板具現化，因此表演出來的時候， 會有種『對！就是這樣』的感覺」、「這部影片，整體上能讓有共感的人，像身歷其境的坐在桌子對面，看著騙錢的神棍耍弄一些你壓根不會相信的操作，看著她出神的演到一半，還被自己的爆米花燙回現實的反差，這種荒謬又不可信的情緒，才讓你有種背離現實的滑稽感，進而產生出讓人覺得好笑的氛圍」。（編輯：張志浩）