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面試官死不錄取！求職哥靠「一封信」逆轉：人資急著要我

▲有網友遇到某公司面試完後堅持不給錄取與否的答案，直到他靠著「一封信」成功逆轉。（示意圖／翻攝pexels）
▲有網友遇到某公司面試完後堅持不給錄取與否的答案，直到他靠著「一封信」成功逆轉。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 10:41:05

不少人面試結束後，最害怕的正是等待是否錄取的過程。對此，就有一名網友指出，近日前往兩間公司面試，一間正在核薪，另一間仍還沒給通知，他隨即決定「多寄一封信」讓情況逆轉，而引來過來人大讚「立馬發offer！」

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原PO於PTT上發文，表示最近剛從碩士畢業，目前遇到A公司正在核薪，但B公司仍在等待人資給予通知的狀況，他隨即詢問「中途有寄信給B人資表明其他間正在核薪，想要詢問目前進度。這樣有可能會讓人資造成什麼不好的印象嗎？網路有看到說，如果有其他間offer的籌碼，或許可以加速簽核的流程。」

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲網友詢問「有寄信給人資表明其他間正在核薪想要詢問目前進度，這樣有可能會讓人資造成什麼不好的印象嗎?」（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
問題一出，就引來不少鄉民討論，「不會，證明你選擇很多」、「不會吧？多交流不會怎樣」、「剛畢業就多面幾家啊！以後要請假面試很麻煩的」、「不會但要問對人，因為我問的沒回反而是另一位」、「HR有時候會問有其他offer嗎，直接跟他講沒關係，會要你的話就會加速跑流程」。

其中就有一名過來人現身說法，指出自身有位同學一直在等待某科系大廠通知，後來如願拿到另一間公司的錄取信，沒想到一告知大廠後，對方態度180度大轉變，「然後拿這個去問，立馬發offer」。（編輯：陳雅雲）

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