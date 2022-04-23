韓國泡麵「最強對手」是它！內行吃光承認了：海放一條街
近年來泡麵款式五花八門，除了本土品牌以外，也有越來越多國外產品進駐台灣，讓泡麵市場競爭更加激烈。對此，就有網友好奇詢問「韓國泡麵超越日本泡麵了？」反而引來內行點出韓國泡麵的最強對手，大讚「海放它一條街！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示目前韓國不倒翁起司拉麵是他最愛的泡麵，但他話鋒一轉，認為「現在幾乎都是買韓國泡麵，日本泡麵已經很久沒買，架上也越來越多韓國泡麵」，讓他好奇詢問「在台灣，韓國泡麵超越日本泡麵了嗎」。
問題一出，馬上引來不少人認同留言，「韓國泡麵算是安全牌，都不至於太雷」、「以前覺得台灣泡麵屌打，現在則是被屌打」、「老實說日本泡麵我從來沒吃到過喜歡的」、「韓國泡麵吃不膩，安城、農心都好吃」、「韓國泡麵麵體好吃，額外加入蔬菜跟蛋還有起司，根本天堂」。
但也有人跳出來反駁，「台灣泡麵才真的第一，海放它一條街」、「韓國泡麵九成都同一口味，紅通通的辣味蓋住所有味道」、「比較愛日清」、「明明日本的泡麵比較好吃，需要用煮的都不叫泡麵」、「台灣賣的都是日本人不買的泡麵，在日本買過一次地點賣的泡麵，完全打趴韓國泡麵」。
甚至還有鄉民認為，韓國泡麵「最強對手」應是東南亞泡麵，直言「日韓的都不夠好吃，以世界標準來看東南亞的真的贏」「並沒有，不過覺得日本泡麵比較貴也不是很好買，反正我心目中東南亞泡麵才是第一名」、「東南亞+1」、「東南亞的好吃」。（編輯：陳雅雲）