COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

情趣用品店出手了！「九天玄女」招牌降落　老司機跪一排

▲網友分享自己路過某間情趣用品店時，就發現店家已經跟上時事，直接製作好「九天玄女」招牌掛上。（圖/路上觀察學院）
▲網友分享自己路過某間情趣用品店時，就發現店家已經跟上時事，直接製作好「九天玄女」招牌掛上。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 11:41:44

九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在過去一週成為話題人物，瞬間全台嘴裡都會喊上一句「800英呎！500英呎！降落！」的台詞，超經典片段在網路上備受討論。近日，就有網友分享自己路過某間情趣用品店時，就發現店家已經跟上時事，直接製作好「九天玄女」招牌，讓不少老司機一看大讚「這速度真的超快.....」、「時事真的跟太快，跪了」引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「降肉！降肉！」只見貼出的照片，一間情趣用品的招牌上頭直接掛上三個看板，從最上頭為「800英呎」、「500英呎」以及「100英呎！降肉！降肉！新生北路一號7號2樓收到！」完全與阿翰在影片中「800英呎！500英呎！降落！降落！中華路二段55號收到」同樣格式。

▲
▲情趣用品店直接跟上「九天玄女」時事，特製招牌打廣告，引發網友大讚跟進太快。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛驚呆「老闆跟上時事的速度快到太扯.......」、「這是阿翰發出影片就去訂製了吧＝＝，好猛」、「超扯，看板製作速度有這麼快嗎？招牌還馬上掛上去」、「這麼跟時事，我真的會想去逛看看欸」、「這間老闆真的很幽默」、「老闆到底是誰啦！真的很強」、「這比小編還厲害，實體的跟上時事欸！

另外，也有不少老司機一眼認出這間位於新生北路的情趣用品店「這間每次時事都跟超快！」、「我知道這間都很有哽，但這也太快了吧」、「這間超強，網路時事都會跟上，之前有韓國瑜、柴犬不可以色色都有」、「之前是柴犬不可以色色，韓總也上過這間招牌」、「這間廣告從來不讓人失望....超強行銷」、「這片廣告牆總是不會讓我失望，老闆真的扯」。（編輯：張嘉哲）

▲韓國瑜過去「愛情產業發展說」，也被同間情趣用品店拿來當作活招牌。（圖/路上觀察學院）
▲韓國瑜過去「愛情產業發展說」，也被同間情趣用品店拿來當作活招牌。（圖/路上觀察學院）
▲
▲迷因梗「柴犬不可以色色」也曾經被該情趣用品店拿來作為招牌廣告。（圖/路上觀察學院）

信義「九天玄女」深夜降落！高跟女謎跪拍貼機　畫面瘋傳

謝忻也瘋九天玄女！阿翰開示「愛偷親被拍到」　她傻眼了

九天玄女「唯一姐妹」爆紅！4年前影片挖出　網狂讚太神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.89%49.11%
2022-04-21-2022-04-28
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀