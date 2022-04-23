情趣用品店出手了！「九天玄女」招牌降落 老司機跪一排
九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在過去一週成為話題人物，瞬間全台嘴裡都會喊上一句「800英呎！500英呎！降落！」的台詞，超經典片段在網路上備受討論。近日，就有網友分享自己路過某間情趣用品店時，就發現店家已經跟上時事，直接製作好「九天玄女」招牌，讓不少老司機一看大讚「這速度真的超快.....」、「時事真的跟太快，跪了」引發熱議。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「降肉！降肉！」只見貼出的照片，一間情趣用品的招牌上頭直接掛上三個看板，從最上頭為「800英呎」、「500英呎」以及「100英呎！降肉！降肉！新生北路一號7號2樓收到！」完全與阿翰在影片中「800英呎！500英呎！降落！降落！中華路二段55號收到」同樣格式。
貼文一出，不少網友紛紛驚呆「老闆跟上時事的速度快到太扯.......」、「這是阿翰發出影片就去訂製了吧＝＝，好猛」、「超扯，看板製作速度有這麼快嗎？招牌還馬上掛上去」、「這麼跟時事，我真的會想去逛看看欸」、「這間老闆真的很幽默」、「老闆到底是誰啦！真的很強」、「這比小編還厲害，實體的跟上時事欸！」
另外，也有不少老司機一眼認出這間位於新生北路的情趣用品店「這間每次時事都跟超快！」、「我知道這間都很有哽，但這也太快了吧」、「這間超強，網路時事都會跟上，之前有韓國瑜、柴犬不可以色色都有」、「之前是柴犬不可以色色，韓總也上過這間招牌」、「這間廣告從來不讓人失望....超強行銷」、「這片廣告牆總是不會讓我失望，老闆真的扯」。（編輯：張嘉哲）