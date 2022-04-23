小學功課最難不是數學！「魔王關卡」難度破表 爸媽崩潰
為了孩子的學習成效，許多家長常會跟著一起做功課、複習考題，並希望能藉此拉近與孩子的距離，在他們的成長階段留下溫暖的回憶，不過一些看似簡單的學校功課，卻也常讓爸爸媽媽們頭痛萬分，近日就有網友分享小學孩子的回家功課，不僅無法短時間完成，難度甚至高於數學，貼文引起許多共鳴。
一位爸爸21日在臉書社團「爆廢公社」發文提到，「小四自然課重頭戲就是要養蠶寶寶，但好像都是爸媽在養，小孩只是偶爾看一下，看看蠶寶寶是不是還活的好好的」，原PO還表示，自己是第二次養蠶寶寶，不僅要幫忙孩子照顧，還要到山上摘桑葉餵食，而小四的孩子連三分鐘熱度都沒有，他也自嘲，和小孩一起養蠶寶寶，是「讓父母培養耐心、愛心，才不會兇小孩」。
貼文一出，許多爸媽們紛紛留言表達同感，「大部分都這樣啦！剛開始小孩子三分鐘熱度，後面都交給老爸老媽了」、「以前我兒子的最後被我拿去釣魚...總算是不辜負養牠的辛苦了」、「都是爸媽幫摘桑葉啊」、「父母本來就要養啦，小孩只是陪襯哈哈，其實是要教導父母如何愛惜生命」、「超怕蠶寶寶，但以前學校必須養，所以就拜託爸媽一下囉」、「好可怕！超怕我兒子帶回家，這比莫名其妙的數學題還難」。
此外，原PO也詢問「有什麼寵物是小孩要求養的？」不少網友也分享「孩子還要求要養獨角仙，結果都我在顧」、「甲蟲、布丁鼠、三線鼠」、「小時候昆蟲，長大一點就一直說要養貓跟狗」、「以前女兒說要養魚，養到最後也是我在養」、「寄居蟹、倉鼠，最後都變成媽媽的寵物」。（編輯：張志浩）