陳芳語突爆出櫃！分手前男友「疑點」被抓包　網狂讚佩服

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而由於陳芳語與林利豪日前才剛宣布在去年早已分手，現在又宣布出櫃，感情世界備受關注，就有網友發現過往與前男友林利豪一同上節目時，出現怪異之處，原來在四月初時，節目《娛樂百分百》播出「凹嗚狼人殺情人特輯」，節目中邀請到成雙成對的情侶捉對廝殺，其中也包括剛有喜訊的粿粿以及男友范姜彥豐，另外則是徐新洋、女友Soa、陳芳語以及林利豪。
網友在陳芳語一連串感情世界內幕曝光後，挖出該片段發現，粿粿以及男友范姜彥豐是在2月傳出喜訊，當時在《娛樂百分百》節目中就已經有細聊過程，主持人小賴以及偉晉介紹時更直接說是「新婚夫妻」，但根據陳芳語經紀人說法，兩人已經在去年12月分手，但該集節目是於今年2月之後才錄影，顯見兩人當時早就不是情侶，而是以朋友的組合上場錄影，但整場良好互動，且完全看不出怪異之處，讓該片段掀起討論。
影片曝光之後，不少網友再度前往朝聖表示「因為Kimberly分手的新聞回來二刷，真的不可思議，去年12月分手了，在這集還可以完全不尷尬的互動，怎麼做到的！真牛逼！」、「好扯，去年12月分手，看他們兩個的互動還是很自然，標準模範啊」、「陳芳語的個性真的很讓人喜歡！分手也不出惡言相向」、「今天看到出櫃新聞又跳出來這部，只能說祝福陳芳語跟林利豪，兩人是好好分手的！這影片為證。」（編輯：張嘉哲）