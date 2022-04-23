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陳芳語突爆出櫃！分手前男友「疑點」被抓包　網狂讚佩服

▲陳芳語去年12月就與林利豪分手，直至近日才宣布。（圖/陳芳語IG）
▲陳芳語去年12月就與林利豪分手，直至近日才宣布。（圖/陳芳語IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 16:17:46

Kimberley陳芳語2020年5月公開認愛《超級偶像》出身的「Albert」林利豪，兩人經常在社群曬恩愛，不料日前卻宣告分手，不僅如此，近日陳芳語上網路節目時，竟無預警宣布出櫃，表示自己「男女都喜歡」，引發討論。而除此之外，也有網友發現陳芳語雖然在去年12月就已經與林利豪分手，但兩人在二月時還以情侶身份上娛樂百分百情人節特輯，超完美互動讓人根本看不出已經分手，再度掀起討論。

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陳芳語日前上網路節目《驚奇脫口秀》時，被主持人問到理想型的條件，結果陳芳語突然反問「你是指男的還是女的？」主持人有些驚訝的說「如果你是直的，就說男生，如果不是，就說女生」隨後陳芳語突然脫口「我喜歡兩種」讓在場主持人一時之間失神，露出驚訝的表情，陳芳語也大方比出一個讚的手勢，無預警出櫃。

▲陳芳語首次公開出櫃。（圖／驚奇玩起來YouTube）
▲陳芳語首次公開出櫃，表示自己可以喜歡男生也可以喜歡女生。（圖／驚奇玩起來YouTube）
而由於陳芳語與林利豪日前才剛宣布在去年早已分手，現在又宣布出櫃，感情世界備受關注，就有網友發現過往與前男友林利豪一同上節目時，出現怪異之處，原來在四月初時，節目《娛樂百分百》播出「凹嗚狼人殺情人特輯」，節目中邀請到成雙成對的情侶捉對廝殺，其中也包括剛有喜訊的粿粿以及男友范姜彥豐，另外則是徐新洋、女友Soa、陳芳語以及林利豪。

網友在陳芳語一連串感情世界內幕曝光後，挖出該片段發現，粿粿以及男友范姜彥豐是在2月傳出喜訊，當時在《娛樂百分百》節目中就已經有細聊過程，主持人小賴以及偉晉介紹時更直接說是「新婚夫妻」，但根據陳芳語經紀人說法，兩人已經在去年12月分手，但該集節目是於今年2月之後才錄影，顯見兩人當時早就不是情侶，而是以朋友的組合上場錄影，但整場良好互動，且完全看不出怪異之處，讓該片段掀起討論。

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▲陳芳語與林利豪兩人雖在去年12月分手，但在今年二月依舊一起以「情侶」身份上節目，良好互動獲得網友讚賞。（圖/娛樂百分百YT）
影片曝光之後，不少網友再度前往朝聖表示「因為Kimberly分手的新聞回來二刷，真的不可思議，去年12月分手了，在這集還可以完全不尷尬的互動，怎麼做到的！真牛逼！」、「好扯，去年12月分手，看他們兩個的互動還是很自然，標準模範啊」、「陳芳語的個性真的很讓人喜歡！分手也不出惡言相向」、「今天看到出櫃新聞又跳出來這部，只能說祝福陳芳語跟林利豪，兩人是好好分手的！這影片為證。」（編輯：張嘉哲）


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