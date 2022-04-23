20元白飯太貴！囂張嗆「只吃半碗」怒摔盤 當事人現身了
20元白飯吃到飽太貴嗎？一名網友無奈PO出影片，一對夫妻到餐廳用餐，因不滿只吃半碗的白飯，要按照規定收費20元，開始對著店家咆哮「上了賊船」，丈夫甚至起身怒摔盤子，該影片在網路引起眾怒，後續奧客夫妻也現身道歉了。
根據原PO於臉書社團《爆料公社二社》貼文，一對開著名車的夫婦，到苗栗大湖的餐廳用餐，店元在收取菜單時有告知「一個人白飯20元，吃到飽」，不料餐點上到一半時，婦人開始咆哮「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船」，而一旁的丈夫也突然暴怒摔盤子。
店家當場請他們離開，沒收取任何賠償及費用，事後店家也報警處理，並提供警方奧客夫妻的車牌號碼，希望警方給予告誡，店家無奈表示「沒想到現在除了要防疫情，也要防沒品的奧客」。
據了解，轄區大湖警分局大湖派出所副所長蕭松林表示，有根據店家提供的車牌號碼，請這對夫妻到派出所，也通知店家前來，婦人到案後辯稱「我只是小小聲在抱怨」，但雙方經過溝通後，最後夫妻總算當場向店家道歉，希望店家諒解。
不少網友相當氣憤，「有錢開進口車沒20塊吃白飯」、「標準的見笑轉生氣」、「一個人20元白飯吃到飽，這對於我是飯桶的人來說超划算」、「摔東西就不對，妳真的有病」、「事先告知價格了！吃了！又不想付了！看起來也是時常在外這麼搞的奧客」。（編輯：鍾怡婷）