買新房「家具想用信貸」！過來人急勸阻：申請順序不能錯
根據一名購屋族好奇發問，最近剛簽約買新房，但存款幾乎投進頭期款裡面，考慮要申請信貸來負擔家具的部分，不過不清楚該應該先辦房貸還是信貸？
原PO於「買房知識家 買房賣房攏滴+」發問，「最近剛簽約買房，因為存款幾乎要付頭期，所以家具費用有一部分想要信貸，那要先辦好房貸再信貸，還是信貸再房貸呢？」，並且他也說明，「身在國營事業上班，身上沒有負債，名下也沒有不動產，若以這樣的條件辦了信貸，房貸是否可以貸到8.5成？」。
對此，網友紛紛急勸，一定要先辦房貸，「絕對是先房貸，能貸多少再來決定要不要信貸」、「一定要先房貸確定撥款後再信貸」、「信貸下去你的房貸就GG了」、「貸款有一個要點就是目前身上沒有貸款，所以你要先房貸成功，房貸的錢下來交屋後，再去信貸」。
不過也有網友認為，不必為了買家具申請信貸，「告訴你，家具什麼的等到房子買了再說，有張床有冷氣就夠了，你信貸下去會影響房貸放款成數」、「建議買少一點、便宜一點的，千萬別信貸」、「與其要去借錢不如就家徒四壁盡量加班賺錢，慢慢購入就好」、「家具什麼的等到房子買了再說，有張床有冷氣就夠了，你信貸下去會影響房貸放款成數」。（編輯：鍾怡婷）