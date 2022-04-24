COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

車行狂勸「1000公里換機油」！他曬數值打臉：別再被騙了

▲一名網友好奇，到底機車騎1000公里就需要換一次機油嗎？貼文曝光後立即掀起論戰。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友好奇，到底機車騎1000公里就需要換一次機油嗎？貼文曝光後立即掀起論戰。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 11:11:33

若是想要延長愛車的壽命，平時就需要多花金錢與時間保養，對此一名網友好奇，到底機車騎1000公里就需要換一次機油嗎？貼文曝光後立即掀起論戰，有網友貼出參考數值，忍不住直言：「機油真的需要1000公里換？這個迷思大概10年前就被打破了，現在都2022年，不要再相信這種鬼話！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友日前在《Mobile01》論壇中貼文，他以「機油真的需要1000公里換嗎？」為題，表示家中有輛機車騎了一年，平時都是老婆使用，不過她每1000公里就會去換一次機油，讓他困惑問：「心想說現在油品是有爛成這樣子嗎？而且還不是特便宜，250一瓶或350一瓶，幾乎和汽車差不多價錢了，有專業人士能解惑合理嗎？」 

▲台灣不少人會騎機車代步，但是不少人卻常遇到冬天騎車保暖問題。（示意圖／取自Pixabay）
▲若是想要延長愛車的壽命，平時就需要多花金錢與時間保養。（示意圖／取自Pixabay）
貼文一出，網友們紛紛搖頭，「我都2000才換，但有時到3000⋯但也沒事」、「我的機車手冊上的確寫1000換，我一開始也1000換，後來延後到2000換，現在3000換，30年了都沒事」、「機車行騙人的話術之一，我也是被騙了十幾年⋯直到換了新車（老闆人很好）免費換六次機油，他看我每次都1000km換一次，才告訴我1500~2000換就可以」 。

還有網友直言，「機油真的需要1000公里換？這個迷思大概10年前就被打破了，現在都2022年，不要再相信這種鬼話，給你一個標準參考，機車空冷2000換，水冷5000換，汽車1萬公里換，這個是最低標準，你車況好使用大廠機油還可以再往上加，國外的重型機車1萬公里換，汽車3萬公里換也大有人在」。 

事實上，騎多少公里數該換機油，最好還是依照原廠手冊為準，因此也有網友建議：「1000公里只是參考用的，如果你不懂車，或對騎行的感覺不敏感，那就1000換掉吧！」（編輯：賴禹妡） 

真的沒P圖！IKEA單人沙發5千「特價10元」　網全暴動瘋搶

她面試「當場錄取」憂屎缺！內行抖2規則秒分辨：可以衝

他看阿翰「九天玄女」突酥麻！竟釣一票網友+1：超有感覺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.99%57.01%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀