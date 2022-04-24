車行狂勸「1000公里換機油」！他曬數值打臉：別再被騙了
若是想要延長愛車的壽命，平時就需要多花金錢與時間保養，對此一名網友好奇，到底機車騎1000公里就需要換一次機油嗎？貼文曝光後立即掀起論戰，有網友貼出參考數值，忍不住直言：「機油真的需要1000公里換？這個迷思大概10年前就被打破了，現在都2022年，不要再相信這種鬼話！」
該名網友日前在《Mobile01》論壇中貼文，他以「機油真的需要1000公里換嗎？」為題，表示家中有輛機車騎了一年，平時都是老婆使用，不過她每1000公里就會去換一次機油，讓他困惑問：「心想說現在油品是有爛成這樣子嗎？而且還不是特便宜，250一瓶或350一瓶，幾乎和汽車差不多價錢了，有專業人士能解惑合理嗎？」
貼文一出，網友們紛紛搖頭，「我都2000才換，但有時到3000⋯但也沒事」、「我的機車手冊上的確寫1000換，我一開始也1000換，後來延後到2000換，現在3000換，30年了都沒事」、「機車行騙人的話術之一，我也是被騙了十幾年⋯直到換了新車（老闆人很好）免費換六次機油，他看我每次都1000km換一次，才告訴我1500~2000換就可以」 。
還有網友直言，「機油真的需要1000公里換？這個迷思大概10年前就被打破了，現在都2022年，不要再相信這種鬼話，給你一個標準參考，機車空冷2000換，水冷5000換，汽車1萬公里換，這個是最低標準，你車況好使用大廠機油還可以再往上加，國外的重型機車1萬公里換，汽車3萬公里換也大有人在」。
事實上，騎多少公里數該換機油，最好還是依照原廠手冊為準，因此也有網友建議：「1000公里只是參考用的，如果你不懂車，或對騎行的感覺不敏感，那就1000換掉吧！」（編輯：賴禹妡）