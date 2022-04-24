進台積電1年閃人！學長爆「血汗5內幕」　過來人直喊中肯

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而原PO入職後，首先遇到的是「台積電文化」，台積電蠻多人覺得自己待久了就是老大，甚至有功勞會搶、有過失直接推給底下的人；第二「發展性」，因為台積電是晶圓代工霸主，但也因此造成轉職困難，「所學出了晶圓廠高機率沒辦法延續，但又沒有相對應薪資的晶圓廠」，年資淺者可跳到新的地方重學，但年資較長者出去也容易被砍薪水，「不如直接變成惡劣前輩傳承工廠文化更划算」。
第三「效率」，台積電的系統都很老舊，「各式各樣的系統很多都是上古時期建的，介面非常復古，各種高對比配色傷眼睛就算了，花式bug+當機才真的爽」；第四「薪資」，原PO說，台積電是低底薪高分紅的公司，而低底薪也造成加班費低，「那麼便宜還不加到爆」。此外，新人第一年分紅領不滿，因此薪水低，想等第二年領完整一包，但常常還沒領到就先離職了，「因為很多時候好的缺是沒有辦法等的，也就是說在進公司跟離開公司都要被扒一層皮，一共兩層，非常涼快，舒服」。
第五「規定」，原PO表示，在台積電最有名的就是不能帶手機，「發給你一個超當的踢鳳，然後處長用哀鳳，讓大家知道階級制度的重要性」；最後，他也表示自己因為不爽做就離職了，「同樣是第一年，在不同領域拿到了GG新人兩倍的年薪」，現在的他只要遇到挫折，就會想起當年在台積電的苦，「還有什麼不能忍？」，但他身旁也有朋友在台積電找到超級爽缺，準時上下班，「只能說對自己人品有信心的還是可以去看看，搞不好你就是天選之人呢」。
貼文一出，掀起熱議，「新人要仔細聽學長說啊！三思」、「中肯，待越久腳越麻」、「這真的是有待過神山的肺腑之言阿」、「優質好文，很實在」、「恭喜看透XDD」、「非常中肯…」、「超優質又中肯，推」。（編輯：郭佩蓉）