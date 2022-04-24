義美蛋捲買錯包裝？她拆開見「插香數量」驚：不是4支嗎
物價飆漲，不僅民眾的荷包沒漲，就連從小到大的零嘴、點心通通縮水。一名網友就準備享用義美蛋捲，結果一看只有3支，把他嚇到不禁懷疑「是我買錯包裝？以前ㄧ盒5支變4支，現在變剩3支！」意外掀起大眾討論。
臉書社團「爆廢公社公開版」，有網友PO文分享拆開後的義美蛋捲照片，並驚訝直呼「人客啊！阿娘喂！是我吃米不知米價？還是我買錯包裝？從以前ㄧ盒5支變4支，現在變剩3支！」。
網友紛紛感嘆，「我上次買的時候還是四根啊！以後不會一根一包吧」、「小泡芙也縮水，醬料也縮水，根本是在吃餅乾」、「我現在連盒子也吃，才覺得划算了」、「再吵下次就單支包裝了喔！」、「三根是插香嗎」。
不過，也有人解釋「單個紙盒賣的一包四隻，一桶賣的裡面一包三隻」、「不要懷疑，我前兩天吃裡面也是三根，三根是沒問題」、「變3支好一段時間了…」、「沒少只是變大支」、「買錯包裝，我家也有也是三隻」。
事實上，義美食品先前就表示，在量販通路所賣的量販包，為一盒4入，單包裡面都是3支，已十餘年沒有調整過，都是如此，而市面上的義美蛋捲，也有單包4支的版本，在直營門市等通路販售，近期都沒有調整內容或價格。（編輯：詹鎰睿）