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宜得利最強非家具？常駐暢銷品是「它」　網：我家貓也愛

▲宜得利家居在台灣相當受到民眾歡迎，而一名網友日前經過時莫名地買了某一項商品，引起網友討論。（圖／NOWnews 攝）
▲宜得利家居在台灣相當受到民眾歡迎，而一名網友日前經過時莫名地買了某一項商品，引起網友討論。（圖／NOWnews 攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 16:47:49

台灣連鎖家具品牌多，除了瑞典商IKEA，日本家居品牌宜得利家居NITORI（ニトリ）也相當受到民眾歡迎。就有一名網友路過宜得利時，看到某一樣商品竟然忍不住感到「想睡覺」，立刻引發網友熱烈討論。

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這名網友在《PTT》以標題「宜得利的黑貓」發文，表示自己路過宜得利的時候，在貨架上看到一款黑貓抱枕，「整個軟趴趴的也太軟爛了吧就買下來了，這不就是我夢寐以求的人生嗎！他們的娃娃莫名讓人有種看著看著就想睡覺的感覺耶，有人懂我在說什麼嗎？」隨後聽聞這款黑貓抱枕超紅，還笑說「我明天該去把剩下兩色買下來嗎？」

▲原PO日前路過宜得利時，被店內的黑貓抱枕吸引而立刻入手。（圖／翻攝自宜得利臉書）
▲原PO日前路過宜得利時，被店內的黑貓抱枕吸引而立刻入手。（圖／翻攝自宜得利臉書）
▲黑貓抱枕因為觸感滑順，加上一對厭世的眼神，深受許多民眾喜愛。（圖／翻攝自宜得利官網）
▲黑貓抱枕因為觸感滑順，加上一對厭世的眼神，深受許多民眾喜愛。（圖／翻攝自宜得利官網）
貼文一曝光，立刻有網友回應：「買起來很軟，頗療癒」、「他同時也是我貓貓的老婆」、「這款常駐暢銷商品，官網排行榜哈哈」、「我家3色都有」、「超軟，很療癒」、「買回家後就被妹妹搶走了」、「當擺設很療癒，偶爾還能抓來抱一下！」、「有真黑貓更想買欸，很想要自己的黑貓在旁邊擺一樣的姿勢，想想就覺得萌」。

另外也有其他網友留言：「企鵝寶寶也很棒」、「我是白熊派喔」、「我的是白熊兒子」、「兩年前買的很紮實，現在越來越軟會變形」、「太厭世了吧」」、「好久以前就在hola買過類似的了」。（編輯：陳珮瑜）

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