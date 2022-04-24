和碩龜山廠新增489人確診　鄭文燦籲企業應定期快篩

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鄭文燦指出，市府針對該廠2645人擴大採檢，其中本國籍員工1104人，外國籍移工1541人，確診移工大多住在宿舍2至5樓，目前全廠停工5天，採分倉分流就地隔離，廠區加強清消作業，由於移工無法送集中檢疫所居隔，這段時間採就地居隔，至於本國籍員工則是居家隔離10天。
針對外界質疑這次該廠群聚案多達500多例，為何業者卻未能即時發現？鄭文燦說明，因為這次是透過主動快篩發現有陽性確診，首位確診者屬無症狀感染者，但仍具有傳播力，當事人自己也不知道，廠方也不知道有這樣的狀況，經擴大匡列採檢2645人，才找到其他的確診者。
鄭文燦表示，PCR檢測相當準確，即使Ct值包高也檢驗的出來，為讓疫情即早收斂，該廠區停工5天，所有員工需再經過2次快篩，確定陰性後全場清消始可復工。
鄭文燦也提到，未來企業要安全營運需建立定期快篩機制，即早發現確診者，避免形成黑數，目前社區篩檢站約有2-3成確診者Ct值高於30，屬無症患者，在社區屬隱形黑數，按照目前規範仍會列為確診個案，未來將視中央政策再做調整。
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