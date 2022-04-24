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確診暴增篩檢站大排長龍　王文彥：這種恐慌大可不必！

▲桃園確診人數暴增，各處採檢站也出現長長的排隊人龍。（圖／記者李春台攝，2022.04.24）
▲桃園確診人數暴增，各處採檢站也出現長長的排隊人龍。（圖／記者李春台攝，2022.04.24）

記者李春台/桃園報導

2022-04-24 17:12:38

桃園市今（24）日新增確診人數爆量至1701例，這也造成許多民眾焦急趕赴採檢站進行採檢。市府考量確診人數激增，目前開設6處社區篩檢站讓有足跡重疊或有健康疑慮者前往採檢。衛生局長王文彥指出，各社區篩檢站排隊人潮多，甚至有些還是集體揪團去採檢，並不是有接觸史，或有症狀才去採檢，王提醒「這種恐慌大可不必」。

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市府原本於桃園區中路運動公園以及中壢區中正公園設置2處採檢站，因為採檢人數近日暴增，市府也於22日加設龍岡、蘆竹山腳里集會、八德大宏市民所活動中心以及楊梅等4處採檢站。但今天上午位於桃園區中路運動公園的採檢站仍舊一早就開始出現排隊人龍，民眾林小姐表示，因為家中就讀國小的兒子班上有同學確診，因此帶小孩來採檢，但排隊超過2個小時都無法順利採檢，母子2人在外頭曬太陽排隊等候十分辛苦，希望市府能夠多設置社區臨時採檢站舒緩排隊人潮。


王文彥表示，目前全市採檢量能1天約8千人次，已經快達到檢驗的臨界點，除非再開放更大的檢驗室才能應付更大的採檢須求，前幾天很多民眾因為買不到快篩試劑，除了原有的桃園區中路運動公園及中壢區中正公園，市府才臨時開設4處採檢站，不過目前快篩試劑已陸續鋪貨，建議民眾還是以居家快篩試劑為主。


王文彥重申，社區篩檢站主要是提供給曾與確診者親密接觸，或足跡重疊有疫調需求者到站做PCR採檢，一般民眾還是請先用居家快篩或在家健康監測即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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