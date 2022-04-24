創紀錄！男子狂刷《蜘蛛人無家日》292次：台詞都會背
對於經典的作品，無論是書籍或是電影影集，都值得一看再看，不過看到創紀錄的可不常見。國外一名男子到電影院重複觀看《蜘蛛人：無家日》292次，竟讓他再次奪得金氏世界紀錄保持人的頭銜！
根據外媒報導，這名美國佛羅里達州的瘋狂影迷叫做Ramiro Alanis，過去他曾經在2019年看了191次的《復仇者聯盟：終局之戰》，雖然當時創下院線電影觀看次數的金氏世界紀錄，不過2年後被另一名電影同好Arnaud Klein打破，當時Arnaud看了204次《卡美洛：第一部曲Kaamelott: First Instalmen》。Ramiro雖然有些失望，但是在湯姆霍蘭德Tom Holland主演的漫威電影《蜘蛛人：無家日》上映後，他在2021年12月16日到2022年3月15日連續3個月期間，總計花了720小時、大約3400美元（約9萬9000台幣），以292次的觀看次數又再度打破紀錄，重新奪回金氏世界紀錄保持人的頭銜。
不過這項創舉並非是一件簡單的事，Ramiro表示要成功計算觀看次數有一些規則限制，例如：觀看電影時必須從頭到尾不間斷，不能看手機接電話、打瞌睡、上廁所甚至連片尾工作人員名單也要看完，Ramiro就曾在第一次創紀錄時，因為上廁所而被取消11次觀看紀錄，除此之外，次數的計算，除了必須保存每一張票根當作證據，還要有戲院發給的一份證明，確認他有把電影看完才算數。
Ramiro為了再次挑戰，當《蜘蛛人：無家日》上映時，連續好幾個星期每天觀看5場，一天花將近12小時多，對於身為健身教練的他來說，不僅犧牲了運動時間而流失肌肉，也因為長時間盯螢幕而感到頭疼。不過他也笑說當快看完300次的蜘蛛人後，自己幾乎能將台詞都背起來，有次甚至整個院廳只有他一人，在「包場」的情形下，他索性跟著主角們「一起朗誦台詞」。而當他再度奪回金氏世界紀錄保持人，他則表示用以紀念2019年去世的祖母，「我的祖母是我第一位支持者，所以我想保住這項金氏世界紀錄的地位」現在來看一段他為自己做記錄的影片吧！（編輯：陳珮瑜）