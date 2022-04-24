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早餐店厚片神吃法！她曝這樣點超滿足　網：以前都不知

▲一名網友到早餐店「這樣點」厚片感到超滿足，意外發現不少人都不曉得。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲一名網友到早餐店「這樣點」厚片感到超滿足，意外發現不少人都不曉得。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 23:41:56

早餐是開啟一天活力的來源，而台灣早餐店品項眾多，無論西式或是中式都有許多人喜愛，其中厚片吐司抹上香濃的醬料，熱烤一下後香氣十足，是不少人早餐的第一首選。就友一名網友到早餐店這樣點厚片吐司，沒想到意外引起網友討論。

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這名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，自己到常去的早餐店買厚片時，對店員阿姨說：「我要奶酥巧克力各一半」，阿姨愣了一下後回答：「啊？要一半呀！」原　PO以為阿姨新來的不知道，但是等半天阿姨才告知她「這個要個別弄需要等一下」，讓原PO不禁好奇：「不管是古早的泡沫紅茶店，還是到處都有的早餐店，都可以有厚片兩種口味的選擇…」等到原PO拿到厚片，卻發現阿姨抹上奶酥以及巧克力醬的方式不太一樣，真的是「對半抹」，讓她覺得有一點可愛，便直接分享在網路上。

▲原PO告知店員阿姨「奶酥及巧克力各一半」，沒想到阿姨不是沿著切痕抹，而是直接將厚片對半分，也意外釣出許多人不知道可以這樣點餐。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO告知店員阿姨「奶酥及巧克力各一半」，沒想到阿姨不是沿著切痕抹，而是直接將厚片對半分，也意外釣出許多人不知道可以這樣點餐。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
沒想到貼文一曝光，竟然有許多網友都直呼：「原來可以這樣哦（筆記）」、「我也不知道，沒吃過看過，今天才知道」、「CP 值高，這樣是對的」、「改天我問看看，蠻新鮮的」、「呃…基本上我會直接買2個一個奶酥一個巧克力 不會為難工作人員要一份2種口味」、「我要煉乳巧克力各半，其實有些是店家不要這樣客製化」。

另外也有不少網友對阿姨抹醬的方式表示：「這是黑白郎君吧」、「應該是斜的，跟切痕一樣一半！」、「強迫症發作，怎麼不沿著切痕塗呢…」、「陰陽厚片」、「要抹這麼均勻其實很難欸」、「以前的網咖店員很多都知道一半怎麼塗，最近的早餐店反而不知道了」、「店家雖沒做過，但蠻有心的」。（編輯：陳珮瑜）

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