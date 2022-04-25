NOW早報／Leo王遭爆「出軌20歲嫩妹」！愛妻血淚曝光細節

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Leo王愛犬IG的多篇文章內文，都被改成英文的控訴，內容提到Leo王外遇數個月，太太告知Leo王自己懷孕後，Leo王就坦承有了小三，還提到與小三發生關係都沒有用保險套，也曾為了跟老婆在一起與小三分手，沒想到在當天就改變了主意。引人注意的是文末還特別強調「欺騙人的老公」與「20歲小三」，令人震驚。
此外，在截稿前，根據更動內文的篇數，可以發現是從2020年的7月26日發表的文章都有編輯過的痕跡，並開始被改成爆料文，一直到2021年的2月18日，時間軌跡似乎暗藏玄機。對於Leo被爆外遇一事，顏社發出回應提到：「我們還在確認中，有進一步的消息再回覆。」
今日天氣／未來一週天氣多變！今明兩天溫度飆35度高溫
中央氣象局今（25）日表示，今天天氣炎熱，全台都屬於天氣晴朗的狀況，南部高溫將來到34、35度或更高，東半部也會有30度高溫，而東部沿海也會有局部短暫雨出，不過未來一週天氣多變化，週三開始東北風吹來，水氣稍增，北部、東北部轉為有短暫陣雨天氣，花東局部則有雷雨出現可能，其他各地則為多雲到晴天氣。
偽造「3劑小黃卡」網路販售！嫌疑人板橋落網
近日網購平台竟傳出有人販售蓋有3劑認證的「小黃卡」牟利，讓想去健身房、八大場所的民中，不需接種第3劑，疑似打算大賺防疫財，引發一波討論；警方接獲消息立即啟動調查，根據最新消息，（24）日晚間近8時，新北市警方在板橋區重慶路，逮捕鄭姓嫌疑人，警方前往鄭男家中蒐證後，將帶回新北市刑事局。
放寬條件！吸菸「重症風險」高1.5倍 可使用新冠口服藥
（24）日本土確診高達5092人，不少民眾期待可以使用新冠口服藥，針對重症高風險的群組，中央流行疫情指揮中心開放使用口服藥；日前也推出新版用藥指引，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，吸菸或曾經戒菸者染疫後重症風險高，有納入重症高風險因子，可做口服藥物放寬使用條件。
根據指揮中心先前新冠口服藥的用藥條件中，包括65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI值25以上、懷孕、其他影響免疫功能的疾病等，不過最近新版用藥指引中，有將「吸菸族群」列入重症風險因子。
羅一鈞指出，參考國際文獻，曾吸菸者染疫後的重症風險為未吸菸者的1.5倍，也就是增加50%左右的風險，所以將其納入重症高險因子，開放其也可使用口服藥。羅一鈞說，上版指引中，有將高血壓列入，但在新版中移除；BMI部分，也從原先的值也從大於等於25，屬於體重過重，新版改為大於等於30，所以都有調整。
張庭洗腦話術曝光！住豪宅每天只花10元 網罵：鬼話連篇
張庭和老公林瑞陽在中國經營美容微商事業踢到鐵板，被檢舉涉及傳銷，如今26億元台幣資金被凍結，還有罰款沒收近億元台幣，名下96間房產也被查封，從昔日盛世跌到谷底，更慘的是那些相信他們的粉絲，深陷傳銷圈套，為囤貨投入大量資金，如今貨賣不出去，更心疼自己當初相信張庭的洗腦話術，悔不當初！
網友無奈曬出影片，當時張庭謙稱是非常節儉的人，花不到10塊錢，身上穿的衣服很便宜，也不到100元人民幣，種種言論現在看來相當諷刺。因為張庭的北京豪宅裡，光是客廳面積就比別人家大，浴缸大到要花2小時才能放滿水，家裡還有傭人、保姆、煮飯阿姨、打掃阿姨和司機，老公林瑞陽每天還會給她燉燕窩，生活相當豪奢。
網友苦惱地說，「原來張庭說謊本性早就顯露出來，怎麼當時就沒發現呢？」、「看這段演講的時候很佩服，想著身價百億的人，每天才花不到10塊錢，想著我們這些普通人，每天吃飯估計也得2、30塊錢。現在再看這段演講，這不是妥妥的忽悠人嗎？怎麼當時就信了她的話了」。
他看阿翰「九天玄女」突酥麻！竟釣一票網友+1：超有感覺
網紅「阿翰」近期新片《算命阿姨 九天玄女之天女散花》再度紅遍全台，裡頭的爆笑梗被許多人瘋傳，對此就有網友發文分享，他在看這部影片時，因收音太好，竟瞬間被引發顱內高潮，對此感到相當不可思議，貼文曝光後，還釣出一票網友喊＋1，驚喊：「我也是！超莫名其妙，看ASMR還不會。」
該名網友在Dcard中貼文，他以「求解：九天玄女唯一指定姊妹讓我很有感覺」為題，表示他看了阿翰的新片後，除了感覺好笑，最驚訝的是他一開始看就被引發顱內高潮（自發性知覺高潮反應），「那個指甲彩繪、那個價目表、那個推眼鏡，我已經好久沒有體驗這麼頻繁觸發的ASMR，從頭皮到全身一陣又一陣的酥麻感，還以為再也體驗不到了」，也好奇問大家：「不知道有沒有其他人跟我一樣享受，還是說我的觸發點真的太詭異？」
貼文一出，一票網友紛紛留言喊＋1，「我也是耶！一開始的時候真的有種ASMR感，但自從開始爆米花就⋯」、「回去再聽一次，用耳機真的是他的收音超好」、「欸！！我也是！超莫名其妙，看ASMR還不會」、「音質真的感覺很好，整個影片品質超高」。
也有網友狂讚影片品質，「阿翰影片一直在進步，每部的細節都能看出團隊的用心，這次的影片爆紅很替他們開心」、「之前從一開始的影片看到現在，那個演技和編劇真的鬼才」、「這個影片超用心，還有一個點沒有被人討論到，他說大家都說我的臉很臭，因為我用笑容換我的功力⋯這段講到的是N年前『第八號當鋪』的橋段」。（編輯：張嘉哲）