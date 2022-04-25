許老三開IG秀短裙辣腿！萬粉求原地出道 小S激動秒回應
藝人小S（徐熙娣）說話直接且個性爽朗，妙語如珠的她圈粉無數，而婚後育有3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），經常也在個人社群平台分享與女兒們的互動，其中小女兒遺傳到媽媽的「鬥嘴功」，讓網友時常笑破肚皮。近日，許老三就開放IG讓廣大網友追蹤，結果一連串曬出好幾張辣腿照，引發討論。
據了解，許老三原本的IG是私人帳號，近日將其轉成公開帳號，開放給粉絲追蹤，結果一下子粉絲就爆衝到2.1萬人，這兩天她也頻頻貼出一系列的自拍照，一開始的貼文適用閃亮濾鏡拍攝，遭到媽媽小S嗆聲「有種不要用濾鏡啊！」許老三也回應媽媽「去看最新的PO文」，一來一往互動笑翻粉絲。
隨後近幾日更新中，許老三開始放出自己的素顏原圖，接著最新一組照片是自己穿著短裙的她，直接狂曬自己的美腿，加上短裙高腰的設計，小小年紀就凸顯了自己的完美身材比例，連拍照姿勢都十分有架勢，讓不少網友大讚「這根本遺傳到媽媽！」、「真的很美欸！跩姐的態度可以喔」、「真的很適合當明星」。
而由於許老三才剛開IG粉絲人數就爆衝，也有不少網友鼓吹許老三原地出道，表示這麼小年紀就擁有巨大的潛力，跟媽媽一樣適合當明星，不料，就在網友一片叫好同時，小S突然冒出Tag網友表示「不行！」堅決反對許老三小小年紀就踏入演藝圈，讓不少粉絲笑瘋表示「當媽真的辛苦了XD」、「那到底何時可以出道」掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）