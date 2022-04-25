台中「神級飲料街」爆紅！100公尺狂塞8間 台北人全認輸
台灣手搖飲相當知名，天氣炎熱的時候，不少人每天都會喝上一杯，而由於相對其他創業來說較為簡單，因此近年來有大批網紅、藝人也都跟進創業，吸引大批粉絲朝聖購買。不過，近日一名網友經過台中市大智路時，卻意外發現一條街上，竟然短短100公尺就有8間手搖店，讓她看了十分傻眼，貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「剛經過這裡超訝異.....原本以為台北才是手搖飲最多的地方，結果台中還更誇張，剩下的幾家是不是也要跟進來這裡？」只見貼出照片，短短的一段路，細數一下手搖飲的數量就有高8間之多，從左到右分別為「水巷茶弄」、「五桐號」、「原典」、「茶湯會」、「日見」、「50嵐」、「可不可」以及「聆茶」，選擇多到讓人會懷疑人生。
貼文一出，不少網友紛紛回應「......這個我真的會選不出來＝＝」、「才一百公尺就有8間，到底要喝哪間啦！」、「一停車很多眼睛就盯著要去哪間」、「之前住過這附近，每天要喝飲料都會懷疑人生，不知道要選哪間」、「哇賽，台北真的輸慘欸，飲料店真的不夠密集......」、「住台北+1真的沒想像中多，可能店面太貴吧，都躲在很巷弄的地方」、「台北輸慘，飲料店真的超少！台中很多地方都是一條路好幾家飲料店」。
不過，也有網友分享全台各地的飲料街「還有看過楊梅的大成路，也是在同一條，至少10家」、「你應該沒去過美村路吧，大智路的還不算有名的」、「楠梓藍田路那邊也有」、「彰化市的民族路也是哈哈」、「台北嚴格來說應該只有北車附近的貴陽街很密集啦」、「東海也是啊，飲料店選擇真的超多」。（編輯：張嘉哲）