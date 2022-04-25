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上海封城變「婚姻照妖鏡」！尪躲陽台吃光水餃　孕妻心死

▲上海封城造成糧食短缺，卻也讓許多家庭夫妻，為了糧食問題失和。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海封城造成糧食短缺，卻也讓許多家庭夫妻，為了糧食問題失和。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 10:33:58

中國疫情狂燒，包含北京、上海等等大城市都封城，不僅換來糧食短缺，更造成許多家庭夫妻失和。上海一名孕婦就抱怨，封城後就捨不得吃放在冰箱裡的手做水餃，結果直到近日才發現，老公竟瞞著她偷偷跑到陽台煮水餃來吃，讓她徹底心死，萌生想離婚的念頭。

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上海封城亂象不斷，近期可以在中國社群「微博」上看到中國網友，常常抱怨家裡沒有東西吃，而且在糧食短缺的環境下，更突顯人類的本性，許多家庭失和的事件頻傳。其中，一名上海女子就PO出一段影片表示，「疫情這個照妖鏡，還把老公這個生物的真實面目照出來」，結果拉近一看，竟然是老公瞞著她，偷偷在陽台煮水餃來吃。

女子透露，夫妻倆是住在上海一間租屋處的夫妻，糧食短缺，只剩下冰箱裡她親手包的30多顆牛肉餃子，她一直捨不得吃，沒想到老公竟然一個人通通吃光，而且完全沒留給她和孩子。

▲上海一名孕妻抱怨，老公瞞著她偷偷把僅存水餃全部吃光，讓她對婚姻心死。（圖／翻攝微博）
▲人妻形容疫情就像照妖鏡，照出了老公的真面目，讓她對這段婚姻心死。（圖／翻攝微博）
這讓她不禁痛批，「從懷孕開始到現在一直這樣，我真是犯賤！吃完了碗筷不收等你來洗！找老公一定要睜大眼睛，姊妹們！好傢伙，原來在食材如此緊繃的當下，真的有人可以自私到如此地步。」氣到很想離婚，但礙於肚子裡的孩子，只能暫時吞忍，早已對這段婚姻心死。

貼文曝光後，許多網友紛紛痛罵，「我是男人，這種男人不能要，能早遠離就遠離」、「我現在每天只吃一點點，還假裝吃飽了，就怕老婆和女兒不夠吃」、「不適在要命的情況下都可以這樣對你，萬一哪天你倆要是在荒山野嶺迷路了，我覺得她能把你當成食物吃了來維持生命」。（編輯：詹鎰睿）

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