7-11搶到「隱藏版泡麵」！眾著迷吃爆 店員認了：很難買
台灣便利商店密度相當高，因為24小時營業、應有盡有的特性，加上時不時推出各種新產品，成為民眾日常生活當中不可或缺的店家之一。近日，就有網友分享自己去逛7-11時，突然看到一款自己從未看過的「隱藏版泡麵」，讓她直接一口氣就買了三碗，貼文引發廣大迴響，不少內行人透露「這款泡麵很久了，只是不好買」。
原PO在臉書社團「全家/7-11超商新品分享區」貼文指出「前幾天去買泡麵回家補貨，結果看到阿Q這款蒜香珍肉，之前有聽過這口味但從來沒看過，不太確定是不是一直缺貨還是隱藏版，但對我這個連吃拉麵都愛加蒜泥的人來說肯定要買的吧？總之買了三碗回家，泡開之後真的聞到濃濃蒜香，剛好最近吃膩台灣其他泡麵，換換口味也是不錯」。
貼文一出，網友紛紛回應「這款真的超級難買到！」、「這款吃過一次覺得不錯吃，要回購的時候就沒賣了＝＝」、「哪裡的7-11啊，我超愛這款欸」、「阿Q臭臭系列比較好吃，可惜都停售了」、「除了這款，阿Q還有臭臭鍋系列，但都沒賣了很可惜」、「這個口味好吃，阿Q我只買這口味」、「湯頭超級濃，我只要有看到都會買」、「這一個超好吃！可是有時候買不到」、「買不到+1吃過一次就找不到了」。
另外，也有內行網友透露「之前就問過店員，說是銷量不好就很少進貨，偶爾進一次反而賣光光，所以很難買到」、「我們這邊是賣很好，常常會上架」、「一直都有在賣，大賣場跟超市比較常見，超商要碰運氣」、「這款常常一下子消失一下子出現，之前阿Q在特價時問過為啥選項裡沒蒜香，店員回答說這款銷售量較差所以沒放購買選項內」、「店員說超商銷售量比較差，上架時間不一定喔，但我自己覺得蠻好吃的啦XD」。（編輯：張嘉哲）