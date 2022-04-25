假鞋風波止血！美而快宣布旗下網紅品牌 無條件接受退費
日前《NOWnews今日新聞》獨家踢爆網紅、網美開團購疑似賣假球鞋，引發網友極大迴響，雖然供應商凡斯科技有限公司發出聲明強調球鞋來源合法並非假鞋，但許多合作網紅紛紛發表聲明致歉。旗下擁有三十多家網紅品牌、包括Miyuki、黃小米、大饅、Angelina等人的時尚電商龍頭美而快國際（股票代號5321），今（25）日發出聲明宣布，將主動通知所有向特定供應商購物的客人，協助無條件全額退費，估計總額將近2千萬元。
美而快總經理王志仁表示，這波假鞋團購風暴中，消費者是最大的受害者，而大多網紅則因為與供應商簽約時，都會要求該公司保證並出具購買憑證才會進貨，但若廠商刻意隱瞞或偽造資訊，一般網紅實則難以辨別，爭議爆發時也沒有足夠的法律資源與團隊來自我保護。這次受害的百位網紅中，Miyuki、黃小米、大饅、Angelina等十位，都與美而快有合作關係。
美而快強調，儘管這次事件該公司也是受波及的受害者，但為維護消費者權益、保護旗下網紅的品牌信譽，決定挺身而出，只要是透過旗下網紅購買過疑慮商品的客人，「不管鞋子穿過幾次，有沒有保留紙盒，都無條件退貨退款。」
美而快估計，這波網紅團購訂單總額將近2000萬元，是一筆不小的財務負擔。「但這筆錢，美而快準備好了！」目標在一個月內協助受害消費者完成退貨退款事宜。
王志仁透露，一般人都以為網紅團購賺很大，實際上知名品牌的利潤連10%都不到，全額退款等於倒賠9成。這次凡斯假鞋風暴中，網紅們一邊要面臨粉絲指責，一邊處理退貨事宜，一邊還要向供應商究責求償，已然心力交瘁。當務之急是先讓受害網紅與消費者們安心。因為在釐清事情真相之前，與供應商的協商與法律程序將曠日廢時。風暴發生的第一時間，美而快已向供應商發出律師函，要求對方出面處理，若確認有仿冒品的事實，不排除尋求司法途徑解決。