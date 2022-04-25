她面試薪水談35K！入職前接「1通電話」不去了：太不老實
面試時，除了面試官在考驗求職者，求職者也必須觀察整間公司的工作氣氛、風評等，再決定是否接受這份offer，就有一名網友透露，她從頂大畢業後到一間外商面試，過程中雙方都協議好薪資就是35K，沒想到入職前夕，公司卻來電通知新人薪水會少500元，讓原PO感覺到這間公司不誠實，貼文曝光後，不少人看了也直搖頭：「問題不是那500，是連500都要騙的老闆！」
該名網友昨（24）日在Dcard中貼文，她表示自己是頂大畢業的新鮮人，前幾天去面試了某間外商，經歷了3次面試及一次筆試後，雙方協議薪資是35K，也和平台上公布的薪資相符，不過在入職前夕，公司卻來電稱「新人的薪資會比起薪低500元」，讓她認為這間公司相當不老實，因此求助網友們：「薪水比面試時說的還要少500，該去嗎？」
貼文一出，網友們紛紛搖頭嘆，「問題不是那500，是連500都要騙的老闆」、「500也要凹的公司趕快閃了吧」、「連500都要計較的公司，最好別去」、「這間公司太小鼻子小眼睛真的不要」、「從小看大，連薪水500也要用欺瞞的方式，可見這公司應該有更多不為人知的地方」。
不過，也有網友認為值得一試，「這種公司不老實，不過現在工作難找，先做一陣子看看環境，免得又開始待業」、「騎驢找馬吧，刷刷經歷順便賺點錢不無小補，總比妳待業空窗太久好」、「我認為可以先去公司看看，在第一時間因為500元把公司黑名單其實都很容易跟好公司錯過，尤其我覺得這個有可能是公司的規定，但人事忘記在面試時提前告知跟協商」、「建議還是可以嘗試看看，刷一個經歷再跳槽加薪，一邊工作一邊進修，不見得是為了錢，而是有經歷，別人會比較敢用」。（編輯：賴禹妡）