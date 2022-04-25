COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

廢公設一堆！他愣「到底誰去」　下秒遭打臉：每天都需要

▲買房要注意許多眉角，包含格局、採光、周遭環境等等，還有些人會在意公社的比例多寡。（圖／NOWnews資料照片）
▲買房要注意許多眉角，包含格局、採光、周遭環境等等，還有些人會在意公社的比例多寡。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 14:03:16

買房要注意許多眉角，包含格局、採光、周遭環境等等，還有些人會在意公社的比例多寡，對此就有網友好奇，建商常常設置一堆公設，但除了健身房比較常被用到之外，其他都不曾看過有人使用，因此好奇問「大家真的都會去用公設嗎？」貼文曝光後，立即有內行人點破盲點，搖頭直呼：「誰沒有天天用公設的才稀奇！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友22日在PTT貼文，他以「大家真的都會去用公設嗎？」為題，表示除了健身房比較多人用到，其他像頂樓花園、圖書館、以及SPA等要不就是沒去過幾次，不然就是長年不開，讓他好奇問：「除了健身房，這些公設真的會去的人是不是很少啊？」 

▲按電梯避免接觸病毒，醫師表示用手關節、鑰匙仍有風險。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）
▲許多網友指出，其實每天在使用的電梯也包含在公設內。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）
貼文一出，網友紛紛留言，「會，我每天用電梯好幾次」、「最實用的公設就電梯啊」、「電梯跟丟垃圾的都蠻有用的啊」、「電梯、警衛室、倒垃圾跟資源回收最實用」、「整個社區有庭有院的，非常漂亮，那些都算在他們公設」、「健身房用好用滿&閱覽室適合WFH，比起在家更容易專注工作」、「我們社區KTV預約跟頂樓烤肉區 常常都是滿的、「誰沒有天天用公設的才稀奇」。 

也有專業人士指出，包含電梯、大廳、地下室機車停車位、垃圾間還有電箱、水表、電表、弱電箱等都是公設，而安全方面的消防水箱、發電機及逃生梯也是公設之一，因此無論有沒有直接看到，大多數公設其實住戶每天都會用到。 

因此也有不少網友直言，「新式消防法規一棟大樓至少兩座獨立逃生梯，公設比肯定就不會低」、「說用不到公設的就天兵而已」、「早早就說了一堆公設其實很多都是法定需求空間活用，沒做的話反而單價也會提升」。（編輯：賴禹妡） 

還在買透天？過來人點「致命劣勢」慘輸大樓：真的超崩潰

她面試薪水談35K！入職前接「1通電話」不去了：太不老實

吃錯20年？他抖超商飯糰「正確吃法」　網驚：真的超完美

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.12%56.88%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀