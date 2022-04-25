廢公設一堆！他愣「到底誰去」 下秒遭打臉：每天都需要
買房要注意許多眉角，包含格局、採光、周遭環境等等，還有些人會在意公社的比例多寡，對此就有網友好奇，建商常常設置一堆公設，但除了健身房比較常被用到之外，其他都不曾看過有人使用，因此好奇問「大家真的都會去用公設嗎？」貼文曝光後，立即有內行人點破盲點，搖頭直呼：「誰沒有天天用公設的才稀奇！」
該名網友22日在PTT貼文，他以「大家真的都會去用公設嗎？」為題，表示除了健身房比較多人用到，其他像頂樓花園、圖書館、以及SPA等要不就是沒去過幾次，不然就是長年不開，讓他好奇問：「除了健身房，這些公設真的會去的人是不是很少啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「會，我每天用電梯好幾次」、「最實用的公設就電梯啊」、「電梯跟丟垃圾的都蠻有用的啊」、「電梯、警衛室、倒垃圾跟資源回收最實用」、「整個社區有庭有院的，非常漂亮，那些都算在他們公設」、「健身房用好用滿&閱覽室適合WFH，比起在家更容易專注工作」、「我們社區KTV預約跟頂樓烤肉區 常常都是滿的、「誰沒有天天用公設的才稀奇」。
也有專業人士指出，包含電梯、大廳、地下室機車停車位、垃圾間還有電箱、水表、電表、弱電箱等都是公設，而安全方面的消防水箱、發電機及逃生梯也是公設之一，因此無論有沒有直接看到，大多數公設其實住戶每天都會用到。
因此也有不少網友直言，「新式消防法規一棟大樓至少兩座獨立逃生梯，公設比肯定就不會低」、「說用不到公設的就天兵而已」、「早早就說了一堆公設其實很多都是法定需求空間活用，沒做的話反而單價也會提升」。（編輯：賴禹妡）