肯德基玉米濃湯怎了？她一喝打擊：無法接受 店員揭真相
台灣近年來速食業市場競爭激烈，其中知名連鎖速食「肯德基KFC」以經典美食蛋塔、紙包雞等，廣受台灣老饕喜愛。不過，就有女網友昨（24）日享用肯德基，一喝玉米濃湯時感覺不對勁，隨即釣出店員解釋真相，讓一票鐵粉崩潰表示「無法接受！」
有女網友於Dcard上抱怨，表示昨天突然非常想吃肯德基，因此透過APP線上訂餐，「然後我就開開心心的把飲料改成玉米濃湯加大！殊不知半小時後我會為我的愚蠢行為感到後悔....」。她緊接著曬出照片，從畫面中可見，肯德基的玉米濃湯整碗呈現黃色，裡頭放滿了玉米粒當作配料，但原PO一看卻感覺錯亂，驚喊「大哥你誰？？！我記得你應該是隔壁家麥當當的玉米湯吧？」
她還分享玉米濃湯以往的面貌，表示裡面都會放滿火腿、馬鈴薯等食材，配料相當豐富，如今突然出現大轉變，讓她崩潰直呼「天啊...這個打擊我大概有幾個月不會想吃肯德基了」。
貼文一出後，隨即引發常客們傻眼直言，「什麼～～～肯德基原本的玉米濃湯比較好喝耶」、「還我原本的濃湯啊」、「天啊 去肯德基最愛他的超豐富濃湯耶！現在這樣一點都不想買了」、「天啊⋯⋯⋯⋯肯德基的玉米湯是我買肯德基的動力ㄟ」、「我不能接受⋯」、「哭啊，繼薯條之後又一個重擊」。
留言中還有店員現身說法，坦言「肯德基小小服務員來了，解答：改版囉～～」、「PT組長路過，舊版濃湯各家店售完就自然轉換新版了喔！存貨太多的應該也調給各區內趕快用完了」。（編輯：陳雅雲）