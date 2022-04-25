穿衣服沾到妝怎辦？正妹祭「超強秒招」搞定：再貴也不怕
對女孩們來說，穿脫衣物時最怕臉上的妝容沾染到，尤其是在貴鬆鬆又漂亮的衣服上面，常常讓女孩們傷透腦筋。對此，正妹網紅魯魯就分享一個小秒招，讓網友們看完後大讚，「真的是很聰明耶」、「我怎麼沒想到」。
魯魯在個人IG上PO出一段教學影片，分享她個人的生活小妙招，她舉例，當你在穿一件比較貴的衣服時，會很怕妝印在領口上，「這個時候呢，你就找一個防塵袋或是塑膠袋，你就…（套在頭上再穿衣服）你就會發現呢，妝完全沾不到衣服了，因為全部都在防塵袋上了，很好用喔！」。
結果30秒的影片，立刻湧入5千多名網友觀看，就連好友林襄都來朝聖，大家紛紛笑翻「太猛了吧！生活智慧王」、「一如既往的ㄎ一ㄤ，但我喜歡」、「真假！又學到一招」、「挖！妳真的是天才呢，我怎麼都想不到」。
不過也有人提出疑問「笑死！先穿衣服再化妝不就行了嗎？」就有女性網友回答「先穿衣服再化妝，也是有可能沾到衣服喔！」也讓魯魯忍不住認同「沒錯！只有女生才知道真正的痛苦ww」。
事實上，魯魯本身是知名Twitch遊戲實況主，因兩年前被盜用照片不堪其擾，決定休息暫時退出，一度震撼實況圈。所幸，魯魯睽違兩年後再度復出，也樂於和大家分享生活近況，看到昔日開朗活潑的樣貌，讓粉絲們非常高興。（編輯：詹鎰睿）