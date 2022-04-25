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大學妹打工第一天！廁所失蹤　店長急問「原因」全場呆住

▲有網友抱怨，新來的大學工讀妹妹，第一天就離職，傳訊息後才的得知理由是「椅子太小了」。（示意圖／Pixabay）
▲有網友抱怨，新來的大學工讀妹妹，第一天就離職，傳訊息後才的得知理由是「椅子太小了」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 16:08:19

現代「勞資糾紛」問題較多，底下員工各式各樣的離職理由，總讓主管們無奈苦笑。近日，一名網友就分享，公司新進一個大學的工讀妹妹，結果上班第一天，上個廁所就不見，理由則是「椅子太小了，所以不做了」。

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臉書社團「爆廢公社」，有網友PO文詢問「你/妳本身遇過或聽身邊朋友說過，最瞎的離職理由是什麼？」他則先分享，「今天新來的大學工讀生妹妹，第一天上班，沒幾個小時說要上廁所，然後人就消失了！」結果傳訊息詢問後才得知，「她說她覺得坐的椅子太小了，所以不做了」讓他翻盡白眼。

▲一名女網友因手機1功能，讓她一個月慘噴1.6萬元。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO表示，椅子要價4800元，實在不能理解，對方僅透過訊息回應「椅子太小」就突然離開。（示意圖／翻攝pixabay）
網友看完後紛紛笑說「屁股到底多大啦」、「不想做什麼都是藉口，想做什麼都不是問題」、「年輕人比你知道時間寶貴，只是比較實際而已哈」、「意思就是說要坐大的椅子，還不趕快幫他升職加薪，讓他走上人生巔峰」。

不過也有人分享遇過的離職理由，「沒有機車停車場我就不去上班了」、「有遇過做了二小時，藉口要去買水，就從此不見了」、「徵過一位洗頭小妹，曾經洗頭後沖水，沖到一半起乩，然後就開口要求她只能做到中午過後，3點之前就要下班，不然就會起乩」、「聽過最瞎的是要搬家，隔天要搬家你都不知道？還來找工作？」（編輯：詹鎰睿）

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