和她當朋友超幸福！29歲前遇「5星座」閨蜜　相挺一輩子

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妳的低氣壓，我收！我都收！
還有什麽比擁有雙子座閨蜜更好的事情嗎？老實說，還真的想不到呢！雙子女總是這一秒鬼靈精，下一分鐘多愁善感。妳永遠抓不住她腦袋裡想的是什麽。
在年輕的時候擁有這樣的好閨蜜，是幸運的。雙子女是屬於即使相隔很遠，只要妳微博一則動態，或者微信一條訊息，她都能輕易地抓住妳的思緒，感受到妳的低潮。只要妳需要她，她都會在那裡。即便有時妳們見面，妳的低氣壓讓她受不了，她也會把這股低氣壓自我消化，繼續散播快樂丶散播愛。她最常會跟妳說：嘿！別管那些傷心事了，妳來看看這個怎麽樣？ ！我跟妳說喔……這是她善用的手法，聰明如她，深深曉得只有轉移妳的注意力，才能讓悲傷止步，停止妳繼續處在低潮漩渦。
第四名、巨蟹閨蜜
如果人生是一部長片，那擁有她，如擁有一部紀錄片。
常有人把巨蟹座劃上家的等號，母親意象的代表。但擁有巨蟹座閨蜜的妳，一定深知巨蟹座最經典的特質：要嘛消失的無聲無息；不嘛就是一直陪在妳身邊。
具有開創星座特質的巨蟹座，經常把重心擺在衝刺自己的理想與事業上，但對於朋友丶家庭她仍是非常重視。只要妳是她心上名單，妳一有事，她肯定會排除萬難奔向妳身邊，即便無法立刻奔過去，也會用盡一切她能想到的方式來告訴妳：寶貝，妳還有我。她可以明明隔天還有一整天的行程要跑，也會不計所求地聽妳訴苦整晚，就算她聽到快睡著，也會打起精神認真聽著丶溫柔地回應妳。讓妳知道，她不願讓妳一個人。如果人生是一部長片，那擁有巨蟹座閨蜜的妳會擁有自己的紀錄片。她在往後的時光，都會幫妳回憶起，妳在哪個時刻做過哪些蠢事。
第三名、雙魚閨蜜
我是妳身邊最溫暖的風。
雙魚座通常給人的感覺很神秘，好像一陣風來去自如。多數的雙魚女都非常聰明丶心思細膩又敏感。甚至有時，妳無需要特別說些甚麽關於妳的事情，她們便能從妳的一舉一動發現妳現在正處於低潮。然而，聰明的她們，又不會立刻點破。她們會找一個最佳空檔，有機會與妳兩人獨處時，故作輕鬆溫柔地問妳：「嘿！寶貝，妳最近好不好？我們好久沒聚了。」她的那聲問候，往往殺得妳措手不及，往往讓妳卸下全部的心防，往往讓妳全盤托出。
她是妳最好的傾訴者，妳身邊最暖心的可人兒。對於妳的傾訴，她不會發表任何意見，她只會用溫柔將妳包圍，讓妳感受到她是關心妳的。察言觀色是她們的強項，當有人突然闖入妳們的聚會時，她能迅速hold住全場，當作剛才談心是沒有發生過，並給妳快速整理自己情緒的空間。
第二名、摩羯閨蜜
誰敢負妳，我便負他！
魔羯女有著強烈的固執，與濃到破表的正義感，這種標準外柔內剛的特質大概是妳覺得誰都可以惹，就是不能惹她的原因之一。我想妳大概多次跟自己說：還好我是她的閨蜜，不是她的敵人。魔羯女對閨蜜的付出和溫柔，絕對可以登上12星座的前三名。她們面對真心愛著的人總是傻氣又天真，心軟到不可思議，基本上根本是妳說什麽就是什麽了。
在年輕時，誰不曾年少輕狂？誰不曾少不更事呢？擁有她，如同擁有守護者，總是陪在妳身旁，看著妳為愛癡狂丶為愛受傷，接受妳的失戀，接受妳痛徹心扉的哭丶陪妳醉到天亮丶陪妳失心瘋狂購物，妳的快樂傷悲，她都共同承擔，妳的歡喜憂愁，她都陪妳品嚐。但這不代表她會放過那個讓妳傷心的人，誰欺負了妳，她絕對替妳出頭。
第一名、白羊閨蜜
最甜美的傻大姐，想瘋狂？就找她！
可以在年輕時擁有白羊女當閨蜜，這真的是前幾世修來的福氣呀！白羊女在年輕時是出了名的瘋狂與傻，白羊女能在12星座閨蜜排行榜排上第一的原因，大概就是傻白甜了。年輕時誰不想談幾場轟轟烈烈的愛情，誰不想瘋狂一回，誰不想用力揮灑青春。因此，無聊想跑趴丶想出去浪，找白羊女；手癢想血拚，找白羊女；暗戀缺軍師，找白羊女；失戀找人哭，當然是找白羊女呀！
白羊女所有特質都聚焦在一個字「衝」！基本上，只要她目前沒什麼重要的事要忙，剛好有人找她，她此時有空丶有閒，妳想拉她做什麽瘋狂的蠢事，她基本上都不太會拒絕妳。當妳失戀抱著她痛哭，妳都哭完了，她也不會問妳剛剛為什麽哭。妳傷心想藉由購物除去痛楚，她也不會問妳為什麽突然想血拚，她只會傻傻地陪妳逛街。這是源自於白羊屬於開創星座性格關係，經常會把注意力擺在自己身上，有時像是插了天線的外星人，會有點心不在焉，但因為她的心不在焉讓她變成傻氣又暖心的最佳閨蜜。（編輯：賴禹妡）
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