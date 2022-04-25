好兩難！政府建議居家快篩但無試劑　排長龍採檢又怕群聚

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以位於桃園區的中路運動公園為例，上午8時不到篩檢站周邊等候採檢的排隊人潮，已經圍著運動公園繞了整整一圈。這樣的狀況，隨著確診人數不斷攀升，即使是上班日，在各篩檢站也是日常景況，排隊人潮中也有不少是家長帶著學童來採檢。有家長表示，因為同班同學有人確診，學校通知要匡列居隔，請家長帶孩子到社篩站採檢PCR，不過看到這樣的排隊人潮，有些家長憂心表示，根本不知道排隊前後的身體狀況，現場還時不時就聽到有咳嗽聲，這種不特定人群排隊等篩檢，根本就是大型的群聚，說不定本來還沒事的，因為排了2小時的隊反而被感染。
也有民眾反應，現在政府都說建議先居家快篩，但快篩試劑根本一劑難求，還有人已經接獲衛生局的居隔通知書，但又被告知要到社篩站採檢，擔心自己會不會因此觸發電子圍籬，還沒採檢就可能有被罰款的風險。
對此，衛生局表示，近日前往社區採檢站人數確實明顯增加，但有將近一半的比例並非衛生局通知匡列採檢，大多都是恐慌民眾自行前往採檢，衛生局會再評估整體量能調整策略；至於已收到居隔通知單者，經與衛生局通報同意後，可暫時解除電子圍籬前往篩檢。衛生局也呼籲，民眾如果擔心有風險暴露，可以在家使用快篩試劑，也可確保自身健康，民眾可以選擇在家自我篩檢，減少外出前往採檢站排隊，反倒暴露於感染風險中。
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