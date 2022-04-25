類機車？路見「電動自行車」多1根露餡　網：五筒扮四筒

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照片一曝光，網友紛紛歪樓笑說：「五筒扮四筒的概念」、「合格標章，油動自行車」、「『類』電動自行車…」、「其實它是最新的hybrid油電機車」、「用汽油發電！」、「最好他這台Cuxi是電動啦」、「油車假扮電動車…？其實根本牌照繳銷了吧，爽騎免稅就是事實」、「這不是重點⋯重點是肇事逃逸找不到事主、違規只要沒被警察現場抓到根本沒關係（無車牌可檢舉）、就算肇事跑不掉…我沒錢（因為無保險）…騎電動自行車好處很多的」、「那是最新型的，排氣管造型電池」。
另外也有網友提到：「排氣管沒隱藏，警察準備中」、「現在正府有修法電動自行車一定要投保險也要掛牌才可以上路！」、「電動車會有排氣管啊！詐欺了吧！偽造了吧」、「亂掛牌罰很嚴重的，附近有警察可以請他關心一下」而根據立法院會19日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案中提到：「微型電動二輪車未依規定領用牌照行駛、使用偽造或變造的牌照、牌照供他車使用或使用他車牌照、已領有牌照而未懸掛或不依指定位置懸掛、牌照經註銷仍行駛，或者牌照遺失不報請主管機關補發，經舉發後仍不辦理而行駛，將處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。」（編輯：陳珮瑜）