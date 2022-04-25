COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

認為「3+4」作法是正確的！鄭文燦：電子圍籬已無必要性

▲鄭文燦表示，目前行政作業速度，民眾收到居隔通知書大多都已是確診後2至3天，電子圍籬的設立已無必要性，建議可以彈性作法。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，目前行政作業速度，民眾收到居隔通知書大多都已是確診後2至3天，電子圍籬的設立已無必要性，建議可以彈性作法。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-25 18:02:21

桃園市今（25）日新增696位本土個案，全市居隔人數達1萬2215人，針對居隔天數擬縮短為為「3+4」，市長鄭文燦表示，「3＋4」的作法是正確的，他並表示，第一線防疫人員將採「3＋4」方案，次風險區則會「以篩代隔」確保防疫量能；另外他也提議中央，以目前行政作業速度，民眾收到衛政單位開出的居隔通知書大多都已是確診後2至3天，電子圍籬的設立已無必要性，建議可以彈性作法。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦表示，今日採檢很多市府相關單位，包括消防局、大溪區公所、桃園區公所及部份派出所，這部份會採「以篩帶隔」方案，若第一線近距離接觸者，採「3＋4」方案，前3天居家隔離，4天自主健康管理快篩陰性可出門；次風險區則採「以篩代隔」，2天快篩1次，共要快篩2至3次，以確保防疫能量。


針對中央居隔「3＋4」新制，鄭文燦說，「3＋4」的作法是正確的，可以減少民眾不便，但他也建議居隔通知書可改為電子化，20歲以下由學校校護或防疫長直接開立紙本通知書，減少第一線衛生所人員開立通知書的壓力；另外防疫關懷包的配送工作，也將啟動電商配送，降低民政或公衛人員壓力。


鄭文燦另提到，「3＋4」新制啟動後，以目前的作業速度，衛政單位在接獲中央通知民眾確診後的2至3天才會開立居隔通知書，電子圍離的必要性已經沒有了，因為民眾確診後，多會選擇輕症在家或居隔在家，前三天違規的是少數，等收到通知書都已經第三天了，那時候再開立電子圍離必要性不高，請中央考慮改以彈性作法，也請輕症在家或居隔在家民眾盡量配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

確診者暴增疫調系統塞車　北市府推「自填疫調系統」

好兩難！政府建議居家快篩但無試劑　排長龍採檢又怕群聚

確診暴增篩檢站大排長龍　王文彥：這種恐慌大可不必！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.22%57.78%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀