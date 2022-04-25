認為「3+4」作法是正確的！鄭文燦：電子圍籬已無必要性

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鄭文燦表示，今日採檢很多市府相關單位，包括消防局、大溪區公所、桃園區公所及部份派出所，這部份會採「以篩帶隔」方案，若第一線近距離接觸者，採「3＋4」方案，前3天居家隔離，4天自主健康管理快篩陰性可出門；次風險區則採「以篩代隔」，2天快篩1次，共要快篩2至3次，以確保防疫能量。
針對中央居隔「3＋4」新制，鄭文燦說，「3＋4」的作法是正確的，可以減少民眾不便，但他也建議居隔通知書可改為電子化，20歲以下由學校校護或防疫長直接開立紙本通知書，減少第一線衛生所人員開立通知書的壓力；另外防疫關懷包的配送工作，也將啟動電商配送，降低民政或公衛人員壓力。
鄭文燦另提到，「3＋4」新制啟動後，以目前的作業速度，衛政單位在接獲中央通知民眾確診後的2至3天才會開立居隔通知書，電子圍離的必要性已經沒有了，因為民眾確診後，多會選擇輕症在家或居隔在家，前三天違規的是少數，等收到通知書都已經第三天了，那時候再開立電子圍離必要性不高，請中央考慮改以彈性作法，也請輕症在家或居隔在家民眾盡量配合。
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