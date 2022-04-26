NOW早報／李榮浩爆出軌離婚！「她」同框楊丞琳畫面挖出

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吉克雋逸是李榮浩忠實粉絲，過去曾在《乘風破浪的姐姐2》當面跟楊丞琳表白，她說手機桌布是李榮浩照片，知道李榮浩結婚之後，有一種偶像塌房的感覺，馬上不喜歡李榮浩了，被楊丞琳吐槽：「妳這個現實的女人。」吉克雋逸見到楊丞琳之後也折服她的魅力，「10個李榮浩也得喜歡她。」結果沒想到昔日同框的逗趣互動，到最後竟然無辜成為被瘋傳是李榮浩小三的傳聞。
事實上，李榮浩、楊丞琳日前才一起捐贈上海物資，把紙箱裝好的糧食送給獨居老人、弱勢團體，婚姻絲毫沒有裂痕，楊丞琳稍晚也轉發老公李榮浩的貼文，「不氣不氣，太假了，根本沒人信。」
今日天氣／全台天氣大晴朗！西半部高溫飆34度
中央氣象局今（26）日表示，今天各地大多仍為多雲到晴天氣，僅東部、東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約23到25度，西半部高溫可達34度左右，東半部約30、31度，尤其中午前後高屏近山區或河谷有局部36度高溫發生的機率。
專家同意居隔「3+4」！26日開始實施 即起不公布確診足跡
行政院拍板居家隔離「3＋4」天新制，指揮中心（25）日下午召開專家會議，指揮官陳時中指出，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居格改為「3+4」大方向，並從26日開始實施；另外，陳時中也表示，即日起確診者足跡原則上也不再公布。
陳時中說，重要的結論是簡化、重點疫調，或者把居隔天數從10天簡化為3天居家隔離、4天自主防疫，大家都同意這個方向。縮短居隔為「3+4」因需要作業時間，今天起實施，目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。
陳時中指出，4天自主防疫期間，想要出門外出採檢生活必需品，需要天天快篩陰性，才可出門，外出全程配戴口罩，不可以去餐廳用餐、與不特定對象接觸、前往人潮擁擠場所；現在有指數指向未來的疫情規模會越來越大，稍微簡化是可以接受的，不過專家們認為現階段一次全部放太鬆，疫情成長過快，將增加社會壓力，目前「3+4」是專家都同意的。
周玉蔻多次採檢惹議！陳時中「舉例子」回應了
資深媒體人周玉蔻日前傳出確診，更自爆北市萬芳醫院醫療團隊曾到府PCR，昨天卻改口稱自己PCR為陰性，而萬芳醫院家醫科主任親自登門採檢則引發特權爭議，對此，指揮中心指揮官陳時中表示過去相似案例中，也都會再次採檢。
陳時中表示，以往疫調若發現須釐清的案例，便會複驗原檢體，接著會進行二採甚至到四採，並由區指揮官和地方疫調人員近一步研判是否確診。並舉出例子，先前桃園一名高中生，因為與確診者搭同班公車，因此在媽媽陪同下前往採檢，後續媽媽也一起檢驗，結果女兒陰性、媽媽陽性，但後續確認媽媽沒有其他可能接觸者，故在二、三、四採呈陰性後排除此案。
陳時中則未正面回應是否對周玉蔻繼續複驗，表示「可能不會用以前個案方式做，對她，我不知道，我們還沒訂定」。而萬芳醫院醫師到府採檢是否為疾管署指示，陳時中對此說明，指揮中心只告知有必要釐清，但如何進行皆由地方衛生局和區管進行，若區管認為有必要就透過衛生局去。
38歲《火神的眼淚》幕後功臣病逝 搏鬥血癌197天
爆破特效師陳銘澤參與過電視劇《一把青》、《火神的眼淚》、電影《健忘村》、《角頭2：王者再起》等作品，去年6月陳銘澤罹患血癌，在接受骨髓移植手術期間，併發急性肺炎，因敗血性休克逝世，享年38歲。
澤影映像電影特效有限公司的官方網頁（25日）發布聲明，指出陳銘澤從去年6月接受化療，到了10月做骨髓移植手術，併發了急性肺炎，23日發生第五次敗血性休克，在病房奮鬥197天病逝，太太沉痛證實：「事情來的太快，讓我措手不及，我也很希望是一場夢。」兩人育有4歲女兒。
陳銘澤一手創立「澤影映像電影特效有限公司」，擔任首席SFX現場特效指導，近年來為台灣的影視界，帶來非常多豐富的爆破及火焰特效，陳銘澤這幾年積極的在爆破領域中學習新知識，從海外添購新設備、購買英文原文書研讀，為的就是想要將好萊塢等級的技術帶進台灣，「安全的執行每個畫面」，是他畢生追求以及貫徹的使命。
大街撞見「遛魚神人」！上千名網友驚呆 超狂身分被認出
台灣越來越來多人養寵物，路上處處可見遛狗遛貓的可愛模樣。不過，近日就有民眾拍下，竟然有人在大街上推著魚缸高調「遛魚」，奇景立刻掀起熱議，而該名路人的身分，也被網友們認出，正是知名的手作型Youtuberc黃小潔，「他真的太強了」。
臉書社團「爆廢公社公開版」，有位網友PO出照片直呼「當你在外面遛魚，玻璃如果破了怎麼辦？」可以從照片看到，這位飼主的寵物推車上裝的竟然是一座魚缸，帶著濃濃的科技感。
貼文曝光後，大多人一眼就認出，該名飼主正是YouTuber黃小潔，紛紛留言讚嘆「黃小傑欸！你遇到他！羨慕。他是YouTuber」、「這是黃小傑的新影片吧！哈哈」、「想企劃這件事也是很燒腦的」、「有這種手作能力，真的很強，晚上還能開燈，超讚」、「黃小潔算是台灣YT裡蠻值得尊敬的網紅了」、「重點是海拉風，負傾角很大喔」。
原來這是黃小潔23日推出的最新影片企劃《行動水族缸遛魚》，他在影片中表示，身為水族愛好者的他，參考了日本的手提魚缸，才決定挑戰做一款「行動水族缸」來實現遛魚自由。黃小潔強調，此企劃為實驗，並以壓克力管為主體、加裝外掛過濾器、氧氣機，以及專屬的寵物推車等等，來盡可能提高魚的存活率，也讓主人能夠輕鬆的開心遛魚。
值得一提的是，設計實驗大成功，黃小潔還帶著3隻大金魚到台中的公園野餐、逢甲夜市逛街，吸引超多民眾圍觀，而且晚上還能開燈，非常酷炫，目前影片共吸引24萬人次點閱，讓所有網友們驚奇又佩服。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。