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80萬搞笑YouTube驚傳過世！「死前遺願」曝光　粉絲震撼

▲南韓YouTuber團體「Cuckoo Crew」近日傳出有成員離世，讓不少粉絲感到相當震驚。（圖/Cuckoo Crew YT）
▲南韓YouTuber團體「Cuckoo Crew」近日傳出有成員離世，讓不少粉絲感到相當震驚。（圖/Cuckoo Crew YT）

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 07:00:08

隨著網際網絡的發達，YouTube平台在近幾年來孕育出不同類型的創作者，全球都有不同優秀風格的人才製片給觀眾看，是一種另類的公眾人物。而南韓YouTuber團體「Cuckoo Crew」經常以搞笑為主軸拍攝影片，逗樂不少粉絲，但近日卻傳出一名團體成員過世的消息，讓不少粉絲相當錯愕。

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南韓YouTuber團體「Cuckoo Crew」可以說是當地的網紅始祖，他們從2007年就開始在當地論壇活躍，後來轉往YouTube拍攝搞笑短片，目前訂閱人數來到80.2萬，人氣也是相當高，點閱率最高的影片有突破800萬之多，從6年前就已經非常火紅，在當地影片的轉傳度也非常高。

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▲南韓搞笑團體「Cuckoo Crew」其中一名成員金鐘來卻傳出過世的噩耗，讓不少粉絲相當錯愕。（圖/金鐘來臉書）
不過，近日「Cuckoo Crew」其中一名成員金鐘來卻傳出過世的噩耗，雖然並未公開死因，但由於他僅32歲就離世，讓不少粉絲感到相當不捨；且他生前曾經拜託家人在舉辦他的喪禮時，必須在個人臉書發文告知粉絲，而金鐘來離世後，獨留2個年幼的小孩與妻子，更讓網友感到惋惜，直呼「美好人生才正要開啟」。

消息曝光之後，不少網友紛紛湧入「Cuckoo Crew」頻道最新影片留言「其他成員、哥哥們辛苦了」、「希望其他成員哥哥們不要喪志！帶著他的夢想繼續向前衝」、「沒想到這麼突然的消息，非常喜歡你們的影片！請繼續加油」、「是從惡整金鐘來歐巴的影片知道你們.....希望成員哥哥們要挺住！」而由於團體創下最高點閱的影片內容，正是惡整金鐘來的片段，因此消息更加在韓國論壇掀起不少討論。（編輯：張嘉哲）


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