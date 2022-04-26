陳雅琳遭嗆「老三台之恥」！華視主播不忍了 霸氣秒KO網
華視新聞近日接二連三出包，先是在20日在新聞跑馬燈誤報天災、共軍襲台兩次出包，24日又在民調圖上誤植行政院長蘇貞昌職銜為「總統」，引發各界熱議，其主播陳雅琳也為此辭去代總經理職務，但仍無法止血，更有網友直接嗆聲陳雅琳是「老三台之恥」。對此，同為華視主播的葉映彤忍不住回應網友，開嗆「我們有錯在先，但不代表你可以含血噴人！」
面對近日華視誤植風波，立法院教育文化委員會日前要求李永得、陳耀祥、公廣董事長陳郁秀及代理總經理陳雅琳赴立院報告並備詢，引發各界關注，而有網友就將備詢畫面截圖之後，跑到華視主播葉映彤粉專留言「第一莊豐嘉 ，第二陳雅琳 ，真的是華視之恥，創老三台之恥，還不辭職負責，華視現在有愛現的陳雅琳，與她的心腹葉映彤」。
而由於葉映彤發現，該位網友不斷以同樣的留言到處講述這件「非事實」的說法，讓葉映彤再也忍不住，直接Tag該網友開嗆「你到處留言，是想表達什麼呢？要不要你心腹來華視？我們有錯在先，但不代表你可以含血噴人，懂嗎？我想必你應該不是太了解人話」而該網友沒料到自己會被回應，且是如此砲火猛烈的回話，自知理虧也立刻向葉映彤「抱歉」。
而對於華視接連的出錯，外界有「應該比照中天撤照」的聲浪，NCC主委陳耀祥日前則回應「就目前調查所得來看，還沒到那麼嚴重程度」他指出，目前正進行調查程序，最後交由通傳會委員會議做最終決議，涉及營運部分，亦將要求華視提出自律內控及營運改善計畫。（編輯：張嘉哲）